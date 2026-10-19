Paul Seixas è stato ospite al Groupama Stadium di Lione prima del match tra i padroni di casa e il Nizza, match di Ligue 1. Il vincitore dell'ultimo Giro di Lombardia, nativo proprio del capoluogo della regione dell'Auvergne-Rhône-Alpes, è infatti un super tifoso dell'OL. Per lui maglia personalizzata celebrativa consegnata direttamente dalla mani del tecnico Paulo Fonseca. Guarda le foto