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Seixas, la stella francese del ciclismo con la maglia del Lione e il tecnico Fonseca. FOTO

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Paul Seixas è stato ospite al Groupama Stadium di Lione prima del match tra i padroni di casa e il Nizza, match di Ligue 1. Il vincitore dell'ultimo Giro di Lombardia, nativo proprio del capoluogo della regione dell'Auvergne-Rhône-Alpes, è infatti un super tifoso dell'OL. Per lui maglia personalizzata celebrativa consegnata direttamente dalla mani del tecnico Paulo Fonseca. Guarda le foto

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