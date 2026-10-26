La proprietà di HAYF Sports, la società dei fratelli Contador e di Ivan Basso che gestisce il Team Polti VisitMalta, ha annunciato l’ingresso di un nuovo socio, con l'obiettivo di ampliare i confini sportivi e commerciali, contribuento anche allo sviluppo dei talenti giapponesi. Si tratta infatti dell’ex pilota di Formula 1 Ukyo Katayama, imprenditore e grande appassionato di ciclismo, fondatore di una squadra Continental che porta il suo nome e si è messa in evidenza con risultati sempre più rilevanti nel calendario internazionale. Fran Contador, general manager del Team Polti VisitMalta, ha commentato così: “Per noi è un momento molto speciale e, per certi versi, storico, perché dalla fondazione di HAYF Sports è la prima volta che accogliamo un nuovo socio nella struttura fino ad oggi rappresentata da me, Alberto e Ivan. Uno dei nostri principali obiettivi insieme a Ukyo sarà lavorare fin dal primo giorno allo sviluppo del ciclismo giapponese, facendo tesoro dell’esperienza che abbiamo maturato in Spagna negli ultimi anni nel ciclismo giovanile. Vogliamo contribuire ad aumentare il numero di praticanti, suscitare un interesse sempre maggiore verso questo sport e, perché no, riuscire un giorno a vedere un grande ciclista giapponese competere da protagonista nelle corse più importanti del mondo”. “È un’operazione strategica che guarda al domani, premia la serietà e la passione del nostro lavoro — aggiunge Ivan Basso — e ci permetterà di generare un futuro ancora più importante. Abbiamo avuto con Ukyo un dialogo lungo e costruito nel tempo, una gestazione importante come le questioni importanti richiedono. Il suo arrivo rappresenta una grande opportunità per il nostro progetto, non solo per la sua carriera e la notorietà nel suo Paese, ma perché abbiamo immediatamente avvertito grande sintonia personale quando l’abbiamo incontrato a fine agosto. Su questa solida base ci auguriamo che sia l’inizio di un lungo percorso insieme, durante il quale potremo condividere grandi esperienze, continuare a far crescere il nostro progetto e festeggiare tanti successi insieme”. Ukyo Katayama non nasconde l'entusiasmo: “Il ciclismo mi è piaciuto moltissimo fin da bambino e, durante la mia carriera in F1 in Europa, andare in bicicletta era parte integrante del mio allenamento. Dar vita quindi al TEAM UKYO con l’ambizione di poter raggiungere un giorno il grande ciclismo e i grandi giri è stata la naturale prosecuzione della passione di una vita. Poter entrare in società con dei campioni che hanno lasciato il segno sui palcoscenici più importanti, e poter così creare opportunità di crescita incredibili per i talenti del mio Paese, permettendo loro di competere a livelli ancora più alti e a stretto contatto col contesto europeo, è un piacere immenso. Ho il privilegio di entrare a far parte di un ambiente sportivo e lavorativo che mette insieme grande esperienza e obiettivi condivisi per il futuro, sono entusiasta per i traguardi che potremo raggiungere unendo le forze. Mescolando competenze e prospettive internazionali con forte visione e dedizione, potremo contribuire anche allo sviluppo dei talenti giapponesi con un impatto solido e duraturo in questo sport. Non vedo l’ora di veder tradursi questa comunione d’intenti in risultati tangibili e iniziare a muovere i primi passi verso un futuro radioso!”