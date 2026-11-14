Vincenzo Nibali ospite a Sky Sport ha parlato dell'importante tema della sicurezza dei ciclisti sulla strada. Poi ha commentato anche i temi di attualità, a partire dal Giro d'Italia 2027: "Sarà un bel Giro, promette spettacolo. La tappa in ricordo di Michele Scarponi sarà emozionante, è una cosa davvero bella. Pogacar? Si è preso il tempo per recuperare e vorrà sicuramente prendersi quella Vuelta che ancora gli manca, vedremo i suoi programmi". Guarda nel VIDEO l'intervista

IL PERCORSO DEL GIRO D'ITALIA 2027