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Nibali: "Sarà un bel Giro d'Italia. Grande omaggio la tappa per Scarponi". VIDEO

l'intervista

Intervista di Alberto Pontara

Vincenzo Nibali ospite a Sky Sport ha parlato dell'importante tema della sicurezza dei ciclisti sulla strada. Poi ha commentato anche i temi di attualità, a partire dal Giro d'Italia 2027: "Sarà un bel Giro, promette spettacolo. La tappa in ricordo di Michele Scarponi sarà emozionante, è una cosa davvero bella. Pogacar? Si è preso il tempo per recuperare e vorrà sicuramente prendersi quella Vuelta che ancora gli manca, vedremo i suoi programmi". Guarda nel VIDEO l'intervista

IL PERCORSO DEL GIRO D'ITALIA 2027

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