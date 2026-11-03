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Giro d'Italia, il percorso e le tappe: doppio Mortirolo e Monte Zoncolan

TUTTE LE TAPPE

Introduzione

All'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma è stato svelato il percorso della 110^edizione del Giro d'Italia, in programma da sabato 8 a domenica 30 maggio 2027. Dopo gli start in Albania e in Bulgaria negli ultimi due anni, stavolta nessuna Grande Partenza dall'estero: il via è previsto a Trieste per poi sconfinare in Slovenia solo nella seconda tappa tra Koper e la capitale Lubiana. Salite e cime attese scandiranno tutte le settimane di gara: cronoscalata a Campo di Giove, arrivi sul Monte Livata, a Sarnano, ai Piani di Bobbio e a Madonna di Campiglio, un tappone con doppia scalata del Mortirolo (Montagna Pantani) e il Gavia Cima Coppi dell'edizione, la frazione decisiva con l'ascesa sul Monte Zoncolan. Lo spettacolo è assicurato. Prevista anche una cronometro con arrivo a Milano e partenza dal circuito di Formula Uno di Monza. Gli autodromi saranno protagonisti: previsti anche due arrivi in volata in quelli di Misano Adriatico (intitolato a Marco Simoncelli) e del Mugello. Per il quinto anno consecutivo la corsa si concluderà a Roma. Di seguito tutte le tappe con lunghezze, coefficienti di difficoltà e altimetrie.

 

L'ALBO D'ORO DEL GIRO D'ITALIA - IL PERCORSO DEL GIRO WOMEN

Quello che devi sapere

8 maggio, 1^ tappa: da Trieste a Trieste

  • Lunghezza: 172 km
  • Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5

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9 maggio, 2^ tappa: da Ljubljana a Koper

  • Lunghezza: 166 km
  • Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5

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10 maggio, 3^ tappa: da Cervignano del Friuli a Possagno

  • Lunghezza: 163 km
  • Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5

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11 maggio, 4^ tappa: da Argenta a Misano Adr. (Aut. Marco Simoncelli)

  • Lunghezza: 151 km
  • Coefficiente di difficoltà: 1 stella su 5

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12 maggio, da Filottrano a Sarnano-Sassotetto

  • Lunghezza: 139 km
  • Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5

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13 maggio, 6^ tappa: da Alba Adriatica a Lanciano

  • Lunghezza: 148 km 
  • Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5

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14 maggio, 7^ tappa: da Sulmona a Campo di Giove (cronometro)

  • Lunghezza: 19,6 km
  • Coefficiente di difficoltà: 4 stelle su 5

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15 maggio, 8^ tappa: da Trasacco a Napoli

  • Lunghezza: 219 km 
  • Coefficiente di difficoltà: 2 stelle su 5

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16 maggio, 9^ tappa: da Itri a Subiaco-Monte Livata

  • Lunghezza: 180 km
  • Coefficiente di difficoltà: 4 stelle su 5

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18 maggio, 10^ tappa: da Palombara Sabina a Norcia

  • Lunghezza: 218 km
  • Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5

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19 maggio, 11^ tappa: da Gualdo Tadino a Scarperia (Aut. del Mugello)

  • Lunghezza: 220 km 
  • Coefficiente di difficoltà: 2 stelle su 5

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20 maggio, 12^ tappa: da Montecatini Terme a Zeri

  • Lunghezza: 173 km
  • Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5

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21 maggio, 13^ tappa: da Borgo Val di Taro a Reggio Emilia

  • Lunghezza: 176 km
  • Coefficiente di difficoltà: 1 stella su 5

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22 maggio, 14^ tappa: da Cantù Arena ai Piani di Bobbio/Valtorta

  • Lunghezza: 187 km
  • Coefficiente di difficoltà: 4 stelle su 5

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23 maggio, 15^ tappa: da Monza (Aut. Nazionale) a Milano (cronometro)

  • Lunghezza: 37,3 km
  • Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5

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25 maggio, 16^ tappa: da Sondrio ad Aprica

  • Lunghezza: 192 km
  • Coefficiente di difficoltà: 5 stelle su 5

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26 maggio, 17^ tappa: da Chiari a Vo'

  • Lunghezza: 194 km
  • Coefficiente di difficoltà: 2 stelle su 5

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27 maggio, 18^ tappa: da Rovereto a Madonna di Campiglio

  • Lunghezza: 154 km
  • Coefficiente di difficoltà: 4 stelle su 5

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28 maggio, 19^ tappa: da Rovereto a Sacile

  • Lunghezza: 199 km
  • Coefficiente di difficoltà: 2 stelle su 5

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29 maggio, 20^ tappa: da Pordenone al Monte Zoncolan

  • Lunghezza: 180 km 
  • Coefficiente di difficoltà: 5 stelle su 5

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30 maggio, 21^ tappa: da Roma a Roma

  • Lunghezza: 131 km
  • Coefficiente di difficoltà: 1 stella su 5

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