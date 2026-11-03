Introduzione

All'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma è stato svelato il percorso della 110^edizione del Giro d'Italia, in programma da sabato 8 a domenica 30 maggio 2027. Dopo gli start in Albania e in Bulgaria negli ultimi due anni, stavolta nessuna Grande Partenza dall'estero: il via è previsto a Trieste per poi sconfinare in Slovenia solo nella seconda tappa tra Koper e la capitale Lubiana. Salite e cime attese scandiranno tutte le settimane di gara: cronoscalata a Campo di Giove, arrivi sul Monte Livata, a Sarnano, ai Piani di Bobbio e a Madonna di Campiglio, un tappone con doppia scalata del Mortirolo (Montagna Pantani) e il Gavia Cima Coppi dell'edizione, la frazione decisiva con l'ascesa sul Monte Zoncolan. Lo spettacolo è assicurato. Prevista anche una cronometro con arrivo a Milano e partenza dal circuito di Formula Uno di Monza. Gli autodromi saranno protagonisti: previsti anche due arrivi in volata in quelli di Misano Adriatico (intitolato a Marco Simoncelli) e del Mugello. Per il quinto anno consecutivo la corsa si concluderà a Roma. Di seguito tutte le tappe con lunghezze, coefficienti di difficoltà e altimetrie.

L'ALBO D'ORO DEL GIRO D'ITALIA - IL PERCORSO DEL GIRO WOMEN