Giro d'Italia, il percorso e le tappe: doppio Mortirolo e Monte ZoncolanTUTTE LE TAPPE
Introduzione
All'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma è stato svelato il percorso della 110^edizione del Giro d'Italia, in programma da sabato 8 a domenica 30 maggio 2027. Dopo gli start in Albania e in Bulgaria negli ultimi due anni, stavolta nessuna Grande Partenza dall'estero: il via è previsto a Trieste per poi sconfinare in Slovenia solo nella seconda tappa tra Koper e la capitale Lubiana. Salite e cime attese scandiranno tutte le settimane di gara: cronoscalata a Campo di Giove, arrivi sul Monte Livata, a Sarnano, ai Piani di Bobbio e a Madonna di Campiglio, un tappone con doppia scalata del Mortirolo (Montagna Pantani) e il Gavia Cima Coppi dell'edizione, la frazione decisiva con l'ascesa sul Monte Zoncolan. Lo spettacolo è assicurato. Prevista anche una cronometro con arrivo a Milano e partenza dal circuito di Formula Uno di Monza. Gli autodromi saranno protagonisti: previsti anche due arrivi in volata in quelli di Misano Adriatico (intitolato a Marco Simoncelli) e del Mugello. Per il quinto anno consecutivo la corsa si concluderà a Roma. Di seguito tutte le tappe con lunghezze, coefficienti di difficoltà e altimetrie.
Quello che devi sapere
8 maggio, 1^ tappa: da Trieste a Trieste
- Lunghezza: 172 km
- Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5
9 maggio, 2^ tappa: da Ljubljana a Koper
- Lunghezza: 166 km
- Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5
10 maggio, 3^ tappa: da Cervignano del Friuli a Possagno
- Lunghezza: 163 km
- Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5
11 maggio, 4^ tappa: da Argenta a Misano Adr. (Aut. Marco Simoncelli)
- Lunghezza: 151 km
- Coefficiente di difficoltà: 1 stella su 5
12 maggio, da Filottrano a Sarnano-Sassotetto
- Lunghezza: 139 km
- Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5
13 maggio, 6^ tappa: da Alba Adriatica a Lanciano
- Lunghezza: 148 km
- Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5
14 maggio, 7^ tappa: da Sulmona a Campo di Giove (cronometro)
- Lunghezza: 19,6 km
- Coefficiente di difficoltà: 4 stelle su 5
15 maggio, 8^ tappa: da Trasacco a Napoli
- Lunghezza: 219 km
- Coefficiente di difficoltà: 2 stelle su 5
16 maggio, 9^ tappa: da Itri a Subiaco-Monte Livata
- Lunghezza: 180 km
- Coefficiente di difficoltà: 4 stelle su 5
18 maggio, 10^ tappa: da Palombara Sabina a Norcia
- Lunghezza: 218 km
- Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5
19 maggio, 11^ tappa: da Gualdo Tadino a Scarperia (Aut. del Mugello)
- Lunghezza: 220 km
- Coefficiente di difficoltà: 2 stelle su 5
20 maggio, 12^ tappa: da Montecatini Terme a Zeri
- Lunghezza: 173 km
- Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5
21 maggio, 13^ tappa: da Borgo Val di Taro a Reggio Emilia
- Lunghezza: 176 km
- Coefficiente di difficoltà: 1 stella su 5
22 maggio, 14^ tappa: da Cantù Arena ai Piani di Bobbio/Valtorta
- Lunghezza: 187 km
- Coefficiente di difficoltà: 4 stelle su 5
23 maggio, 15^ tappa: da Monza (Aut. Nazionale) a Milano (cronometro)
- Lunghezza: 37,3 km
- Coefficiente di difficoltà: 3 stelle su 5
25 maggio, 16^ tappa: da Sondrio ad Aprica
- Lunghezza: 192 km
- Coefficiente di difficoltà: 5 stelle su 5
26 maggio, 17^ tappa: da Chiari a Vo'
- Lunghezza: 194 km
- Coefficiente di difficoltà: 2 stelle su 5
27 maggio, 18^ tappa: da Rovereto a Madonna di Campiglio
- Lunghezza: 154 km
- Coefficiente di difficoltà: 4 stelle su 5
28 maggio, 19^ tappa: da Rovereto a Sacile
- Lunghezza: 199 km
- Coefficiente di difficoltà: 2 stelle su 5
29 maggio, 20^ tappa: da Pordenone al Monte Zoncolan
- Lunghezza: 180 km
- Coefficiente di difficoltà: 5 stelle su 5
30 maggio, 21^ tappa: da Roma a Roma
- Lunghezza: 131 km
- Coefficiente di difficoltà: 1 stella su 5