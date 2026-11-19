L'ottava tappa del Giro d'Italia 2027, da Trasacco a Napoli, potrebbe avere un arrivo decisamente suggestivo. Come riporta infatti "Tuttobici", l'idea è quella di cambiare la sede di arrivo, spostandola a Bagnoli. Un omaggio all'America's Cup che si terrà proprio nella città partenopea. L'idea è stata confermata da Paolo Bellino, Ad di Rcs Sport nel corso dell'evento Sport Industry Talk della RCS Academy Business School. Sul palco insieme al Ceo dell'America's Cup, Marzio Perrelli, Bellino ha infatti rivelato il progetto a cui sta lavorando l'organizzazione del Giro: "Il Giro attraversa 500 Comuni e li citiamo tutti durante il Giro, il nostro Paese ha grandi città ma anche tanta storia in piccoli borghi. E in collaborazione con Sport e Salute, stiamo ragionando di fare l'arrivo della tappa di Napoli a Bagnoli, dove ci saranno le regate dell'America's Cup, contaminazione con un altro grande evento. La sfida è raccogliere tutti gli attori e raccontare la bellezza dell'Italia"