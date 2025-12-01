Introduzione

Anche la 109^ edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero, come lo scorso anno. Dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start venerdì 8 maggio. Sarà la 16^ partenza della storia fuori dai confini italiani. Le tre tappe bulgare porteranno dal Mar Nero alle montagne interne del Paese fino alla capitale Sofia. Ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una nuova volata a Napoli, il Blockhaus in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15^ frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio

IL PERCORSO DEL TOUR DE FRANCE 2026 - IL PERCORSO DELLA VUELTA 2026