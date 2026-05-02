Introduzione
Venerdì 8 maggio sarà il giorno della partenza della 109^ edizione del Giro d'Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa del vincitore e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader della classifica a punti. Occhi puntati su Jonas Vingegaard, due volte trionfatore al Tour e primo all'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. L'Italia spera in Giulio Pellizzari per la generale e in Jonathan Milan per le volate. Non c'è Simon Yates, campione in carica ritiratosi: suo fratello Adam sarà però il capitano della UAE Emirates al posto dell'indisponibile Almeida. Scopriamo chi scatterà al via della prima tappa a Nessebar, in Bulgaria.
Quello che devi sapere
Chi vincerà il Giro d'Italia 2026?
Bella domanda, o forse no. Chiaramente il grande favorito è il danese della Visma Jonas Vingegaard, vincitore al Tour de France nel biennio 2022-2023 e lo scorso anno alla Vuelta. L'unico corridore in grado di contrastare Pogacar nelle grandi corse a tappe. Ora che lo sloveno non c'è, chi può fermarlo? Un'altra bella domanda.
In Spagna nel 2025 il duello con Joao Almeida è stato appassionante. Il portoghese sarebbe dovuto essere il capitano della UAE Emirates anche in questo Giro, ma ha annunciato il suo forfait a causa di persistenti problemi fisici che ne hanno ostacolato la preparazione. Non ci sarà nemmeno Victor Carapaz, oro olimpico a Tokyo e soprattutto maglia rosa nel 2019. Lo scorso anno è salito sul podio dietro Simon Yates e Isaac del Toro.
Il campione in carica non ci sarà. Ha deciso di ritirarsi a gennaio, conclusa la stagione migliore della sua carriera. Ci sono chance che la maglia rosa resti comunque in famiglia. Suo fratello Adam Yates sarà l'uomo di riferimento per la UAE Emirates vista l'assenza di Almeida e la scelta di far correre il Tour a Del Toro (oltre che a Pogacar, ovviamente). Non si può trascurare un capitano della UAE, al comando di una squadra completa e dalle tante risorse, a partire da Jay Vine, miglior scalatore alla Vuelta 2025.
C'è poi una lista di nomi da tener d'occhio. Jai Hindley della Red Bull-Bora Hansgrohe, vincitore del Giro nel 2022, Felix Gall, austriaco della Decathlon quinto al Tour 2025, Thymen Arensman ed Egan Bernal (vincitore del Giro nel 2021) della Netcompany Ineos, Derek Gee della Lidl-Trek, quarto nel 2025, lo spagnolo Enric Mas al debutto con la Movistar, Ben O'Connor della Jayco AlUla, 4° nel 2024, e Michael Storer della Tudor.
Le speranze italiane
Giulio Pellizzari su tutti. Vincitore nel recente Tour of The Alps (ex Giro del Trentino), ha dimostrato di avere la gamba giusta per inserirsi almeno nella lotta per il podio. Classe 2003, partirà con i gradi di co-capitano della Red Bull assieme a Hindley. In top ten sia al Giro 2024 che 2025 (in ottava e sesta posizione), è arrivato sesto anche nell'ultima Vuelta.
Giulio Ciccone, invece, dovrebbe correre senza alcuna ansia di classifica generale, la condizione ideale per lui. Sarà un valido supporto della Lidl-Trek per Derek Gee e proverà ad andare a caccia di qualche tappa e della maglia azzurra da miglior scalatore.
Aspira invece alla maglia ciclamino da leader della classifica a punti Jonathan Milan. L'ha già vinta nel 2023 e nel 2024, mentre lo scorso anno ha conquistato quella verde al Tour de France. In volata sarà l'uomo da battere, una preziosa fonte di successi di tappa per l'Italia. Al via anche Filippo Ganna: l'obiettivo è la vittoria dell'unica cronometro nel percorso, quella da Viareggio a Massa nella 10^ tappa. Può ritagliarsi però un ruolo da protagonista anche altrove.
Di seguito, le squadre e tutti i corridori iscritti al Giro 2026:
ALPECIN PREMIER TECH
- GROVES Kaden
- BAYER Tobias
- BUSATTO Francesco
- GEENS Jonas
- PLANCKAERT Edward
- PLOWRIGHT Jensen
- PRICE PEJTERSEN Johan
- VERGALLITO Luca
BAHRAIN VICTORIOUS
- BUITRAGO SANCHEZ Santiago
- CARUSO Damiano
- STANNARD Robert
- MIHOLJEVIC Fran
- OLIVEIRA EULÁLIO Afonso
- PAASSCHENS Mathijs
- SEGAERT Alec
- ZAMBANINI Edoardo
BARDIANI CSF 7 SABER
- MAGLI Filippo
- MARCELLUSI Martin
- PALETTI Luca
- ROJAS Vicente
- TAROZZI Manuele
- TSVETKOV Nikita
- TURCONI Filippo
- ZANONCELLO Enrico
DECATHLON CMA CGM TEAM
- GALL Felix
- ANDRESEN Tobias Lund
- GUDMESTAD Tord
- MÜHLBERGER Gregor
- NAESEN Oliver
- PEDERSEN Søjberg Rasmus
- SCOTSON Callum
- STAUNE-MITTET Johannes
EF EDUCATION-EASYPOST
- ALBANESE Vincenzo
- BATTISTELLA Samuele
- BELOKI Markel
- MIHKELS Madis
- RAFFERTY Darren
- SHAW James
- VALGREN Michael
- VAN DER LEE Jardi Christiaan
GROUPAMA-FDJ UNITED
- CAVAGNA Rémi
- BARTHE Cyril
- HUENS Axel
- JACOBS Johan
- KENCH Joshua
- PENHOET Paul
- ROCHAS Rémy
- ROLLAND Brieuc
LIDL-TREK
- CICCONE Giulio
- CONSONNI Simone
- GEE Derek
- GHEBREIGZABHIER Amanuel
- MILAN Jonathan
- SOBRERO Matteo
- TEUTENBERG Tim Torn
- WALSCHEID Maximilian Richard
LOTTO INTERMARCHÈ
- DE LIE Arnaud
- AERTS Toon
- GUALDI Simone
- MENTEN Milan
- ROTA Lorenzo
- RUTSCH Jonas
- SLOCK Liam
- VAN EETVELT Lennert
MOVISTAR TEAM
- MAS Enric
- AULAR Orluis
- GARCIA CORTINA Ivan
- LOPEZ Juan Pedro
- MILESI Lorenzo
- OLIVEIRA Nelson
- ROMO Javier
- RUBIO Einer
NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM
- BERNAL Egan Arley
- ARENSMAN Thymen
- GANNA Filippo
- HAIG Jack
- SHEFFIELD Magnus
- SVESTAD-BÅRDSENG Embret
- SWIFT Connor
- TURNER Ben
NSN CYCLING TEAM
- PINARELLO Alessandro
- HIRT Jan
- MULLEN Ryan William
- SCHULTZ Nicholas
- SMITH Dion Allan
- STEWART Jake
- STRONG Corbin John
- VERNON Ethan
PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
- BAX Sjoerd
- CHRISTEN Fabio
- DE LA CRUZ David
- DONOVAN Mark
- GONZALEZ David
- HARPER Christopher
- MOSCHETTI Matteo
- ZUKOWSKY Nickolas
RED BULL BORA HANSGROHE
- HINDLEY Jai
- ALEOTTI Giovanni
- DENZ Nico
- MOSCON Gianni
- PELLIZZARI Giulio
- VAN DIJKE Mick
- VLASOV Aleksandr
- ZWIEHOFF Ben
SOUDAL QUICK-STEP
- MAGNIER Paul
- BASTIAENS Ayco
- GAROFOLI Gianmarco
- RACCAGNI NOVIERO Andrea
- STUYVEN Jasper
- VAN DEN BOSSCHE Fabio
- VAN GESTEL Dries
- ZANA Filippo
TEAM JAYCO ALULA
- O’CONNOR Ben
- ACKERMANN Pascal
- BOUWMAN Koen
- DONALDSON Robert
- ENGELHARDT Felix
- HATHERLY Alan
- JUUL-JENSEN Christopher
- VENDRAME Andrea
TEAM PICNIC POSTNL
- BARGUIL Warren
- DE JONG Timo
- FLYNN Sean
- HAMILTON Chris
- LEEMREIZE Gijs
- NABERMAN Tim
- VAN DEN BROEK Frank
- VAN UDEN Casper
TEAM POLTI VISITMALTA
- BAIS Mattia
- CRESCIOLI Ludovico
- LONARDI Giovanni
- MAESTRI Mirco
- MIFSUD Andréa
- PESENTI Thomas
- SEVILLA Diego Pablo
- TONELLI Alessandro
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
- VINGEGAARD Jonas
- CAMPENAERTS Victor
- KELDERMAN Wilco
- KIELICH Timo
- KUSS Sepp
- LEMMEN Bart
- PIGANZOLI Davide
- REX Tim
TUDOR PRO CYCLING TEAM
- STORER Michael
- BARTA William
- FROIDEVAUX Robin
- LIENHARD Fabian
- MOZZATO Luca
- RONDEL Mathys
- STORK Florian
- WARBASSE Lawrence
UAE TEAM EMIRATES XRG
- YATES Adam
- ARRIETA Igor
- BJERG Mikkel
- CHRISTEN Jan
- NARVAEZ Jhonatan
- SOLER Marc
- MORGADO António
- VINE Jay
UNIBET ROSE ROCKETS
- GROENEWEGEN Dylan
- DE VRIES Hartthijs
- KOPECKÝ Matyáš
- KOPECKÝ Cornelius Tomáš
- KUBIS Lukás
- LARSEN Niklas
- POELS Wouter
- REINDERS Elmar
UNO-X-MOBILITY
- HOELGAARD Markus
- HOLTER Ådne
- KULSET Johannes
- BLIKRA Erlend
- LEKNESSUND Andreas
- LAVIK Fredrik
- LØLAND Sakarias Koller
- TJØTTA Marti
XDS ASTANA TEAM
- BALLERINI Davide
- BETTIOL Alberto
- LIVYNS Arjen
- LOPEZ Harold Martin
- MALUCELLI Matteo
- SCARONI Christian
- SILVA Guillermo Thomas
- ULISSI Diego