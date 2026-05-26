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Giro d'Italia, la 16^ tappa in diretta live

live Ciclismo

Dopo la sorprendente tappa di Milano e il giorno di riposo, il Giro d'Italia affronta l'ultima settimana con le frazioni decisive per la vittoria finale. Oggi si sale in Svizzera, con la 16^ tappa Bellinzona-Carì, 113 km con 3000 metri di dislivello e arrivo in salita. Vingegaard sembra padrone totale della corsa, mentre oggi si aspettano azioni degli attaccanti a caccia del successo di giornata. Il racconto della corsa minuto per minuto

GIRO D'ITALIA: CLASSIFICHE - PERCORSO - LA TAPPA DI OGGI

LIVE

La squalifica di Zanoncello: testata a un avversario, lui si difende

Il corridore della Bardiani CSF 7 Saber durante la 15^ tappa a Milano ha tirato una testata a un altro corridore, facendolo cadere. Per questo motivo è stato squalificato dal Giro d'Italia e multato. Su Instagram la versione di Zanoncello: "Ho perso il controllo, non potevo evitare il contatto. Nessuna intenzione di colpire qualcuno"

Giro d'Italia, Zanoncello dà una testa a un avversario: squalificato

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Cosa è successo finora e cosa succederà

Qui tutte le tappe del Giro: i vincitori e le maglie rosa delle frazioni già corse e le ultime da affrontare

Muri, una sola crono e il mito Pantani: tutte le tappe del Giro 2026

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Miglior giovane: Pellizzari e Piganzoli in lotta

  1. Afonso Eulalio - 59h17:02
  2. Giulio Pellizzari +01:56''
  3. Davide Piganzoli +03'47''
  4. Mathys Rondel +4'32''
  5. Marcel Beloki +9'07''

Miglior scalatore: Vingegaard sembra irraggiungibile

  1. Jonas Vingegaard - 161 punti
  2. Jardi van der Lee - 77 punti
  3. Giulio Ciccone - 75 punti
  4. Felix Gall - 72 punti
  5. Diego Pablo Sevilla - 63 punti

Classifica a punti: lotta Magnier-Narvaez per la maglia ciclamino

  1. Paul Magnier - 145 punti
  2. Jhonatan Narvaez - 131 punti
  3. Jonathan Milan - 78 punti
  4. Jasper Stuyven - 71 punti
  5. Guillermo Silva - 70 punti

Classifica generale: due azzurri in top 10

  • 1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 59:12:56
  • 2. Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) +2'26''
  • 2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’50”
  • 4. Thymen Arensman (Ineos Netcompany) +3'03''
  • 5. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’43”
  • 6. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA-Hansgrohe) +4'22''
  • 7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +4’46”
  • 8. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) +5'22''
  • 9. Derek Gee (Lidl-Trek) +5’41”
  • 10. Davide Piganzoli (Team Visma - Lease a Bike) +6’13”

Da dove ripartiamo: le classifiche

Jonas Vingegaard dopo la 14^ tappa a Pila sembra aver messo seriamente le mani sulla maglia rosa. Grande battaglia invece per la maglia ciclamino e per la classifica del miglior giovane. Qui tutte le graduatorie

Vingegaard maglia rosa, Magnier ritrova la ciclamino: le classifiche del Giro d'Italia

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Inizia l'ultima settimana del Giro d'Italia 2026

Buongiorno e buon Giro!

Inizia l'ultima settimana di questa corsa rosa. Dopo il giorno di riposo si riparte oggi con la 16^ tappa Bellinzona-Carì, frazione breve ("solo" 113 km) ma con un dislivello di 3000 metri. Qui il racconto della corsa minuto per minuto

Giro d'Italia 2026, tutto quello che devi sapere:

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