Il corridore della Bardiani CSF 7 Saber durante la 15^ tappa a Milano ha tirato una testata a un altro corridore, facendolo cadere. Per questo motivo è stato squalificato dal Giro d'Italia e multato. Su Instagram la versione di Zanoncello: "Ho perso il controllo, non potevo evitare il contatto. Nessuna intenzione di colpire qualcuno"