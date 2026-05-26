Dopo la sorprendente tappa di Milano e il giorno di riposo, il Giro d'Italia affronta l'ultima settimana con le frazioni decisive per la vittoria finale. Oggi si sale in Svizzera, con la 16^ tappa Bellinzona-Carì, 113 km con 3000 metri di dislivello e arrivo in salita. Vingegaard sembra padrone totale della corsa, mentre oggi si aspettano azioni degli attaccanti a caccia del successo di giornata. Il racconto della corsa minuto per minuto
GIRO D'ITALIA: CLASSIFICHE - PERCORSO - LA TAPPA DI OGGI
La squalifica di Zanoncello: testata a un avversario, lui si difende
Il corridore della Bardiani CSF 7 Saber durante la 15^ tappa a Milano ha tirato una testata a un altro corridore, facendolo cadere. Per questo motivo è stato squalificato dal Giro d'Italia e multato. Su Instagram la versione di Zanoncello: "Ho perso il controllo, non potevo evitare il contatto. Nessuna intenzione di colpire qualcuno"
Giro d'Italia, Zanoncello dà una testa a un avversario: squalificatoVai al contenuto
Cosa è successo finora e cosa succederà
Qui tutte le tappe del Giro: i vincitori e le maglie rosa delle frazioni già corse e le ultime da affrontare
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Miglior giovane: Pellizzari e Piganzoli in lotta
- Afonso Eulalio - 59h17:02
- Giulio Pellizzari +01:56''
- Davide Piganzoli +03'47''
- Mathys Rondel +4'32''
- Marcel Beloki +9'07''
Miglior scalatore: Vingegaard sembra irraggiungibile
- Jonas Vingegaard - 161 punti
- Jardi van der Lee - 77 punti
- Giulio Ciccone - 75 punti
- Felix Gall - 72 punti
- Diego Pablo Sevilla - 63 punti
Classifica a punti: lotta Magnier-Narvaez per la maglia ciclamino
- Paul Magnier - 145 punti
- Jhonatan Narvaez - 131 punti
- Jonathan Milan - 78 punti
- Jasper Stuyven - 71 punti
- Guillermo Silva - 70 punti
Classifica generale: due azzurri in top 10
- 1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 59:12:56
- 2. Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) +2'26''
- 2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’50”
- 4. Thymen Arensman (Ineos Netcompany) +3'03''
- 5. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’43”
- 6. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA-Hansgrohe) +4'22''
- 7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +4’46”
- 8. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) +5'22''
- 9. Derek Gee (Lidl-Trek) +5’41”
- 10. Davide Piganzoli (Team Visma - Lease a Bike) +6’13”
Da dove ripartiamo: le classifiche
Jonas Vingegaard dopo la 14^ tappa a Pila sembra aver messo seriamente le mani sulla maglia rosa. Grande battaglia invece per la maglia ciclamino e per la classifica del miglior giovane. Qui tutte le graduatorie
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Inizia l'ultima settimana del Giro d'Italia 2026
Buongiorno e buon Giro!
Inizia l'ultima settimana di questa corsa rosa. Dopo il giorno di riposo si riparte oggi con la 16^ tappa Bellinzona-Carì, frazione breve ("solo" 113 km) ma con un dislivello di 3000 metri. Qui il racconto della corsa minuto per minuto