Introduzione
La 113^ edizione del Tour de France promette spettacolo. Non bastava Tadej Pogacar, fenomeno generazionale bi-campione in carica e alla ricerca del record di cinque successi nella corsa, non bastava il suo degnissimo rivale Jonas Vingegaard, dominatore dell'ultimo Giro d'Italia e già due volte sull'albo d'oro della Grande Boucle, non bastava Remco Evenepoel, il miglior cronoman del mondo deciso finalmente a inserirsi nella lotta tra i due rivali, non bastava il suo compagno di squadra Florian Lipowitz, sul podio nell'edizione 2025, non bastava Isaac Del Toro, ambizioso compagno di squadra di Pogacar reduce dal trionfo all'ex Delfinato (Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026). A mettere altra carne sul fuoco c'è anche Paul Seixas, la nuova grande speranza della Francia: 19 anni e la sensazione che possa essere subito competitivo con i migliori. E poi Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Juan Ayuso e un'altra serie di corridori in grado di rendere interessante ogni km, ogni arrivo e ogni tappa. E gli italiani? Non ci sarà Milan per difendere la maglia verde. Tiberi e Piganzoli i giovani portacolori azzurri. Di seguito, tutte le squadre iscritte alla corsa e i corridori convocati man mano che arrivano le ufficialità
Quello che devi sapere
ALPECIN PREMIER-TECH - Ufficiale
- Silvan DILLER
- Ramses DEBRUYNE
- Tim MARSMAN
- Jasper PHILIPSEN
- Edward PLANCKAERT
- Jonas RICKAERT
- Mathieu VAN DER POEL
- Emiel VERSTRYNGE
BAHRAIN VICTORIOUS - Ufficiale
- Phil BAUHAUS
- Pello BILBAO
- Damiano CARUSO
- Kamil GRADEK
- Lenny MARTINEZ
- Matej MOHORIC
- Robert STANNARD
- Antonio TIBERI
- Vald VAN MECHELEN
DECATHLON CMA CGM TEAM - Ufficiale
- Tiesj BENOOT
- Cees BOL
- Daan HOOLE
- Olav KOOIJ
- Aurelién PARET-PEINTRE
- Nicolas PRODHOMME
- Matthew RICCITELLO
- Paul SEIXAS
EF EDUCATION-EASYPOST - Ufficiale
- Kasper ASGREEN
- Alex BAUDIN
- Richard CARAPAZ
- Ben HEALY
- Sean QUINN
- Max WALKER
- Georg STEINHAUSER
- Michael VALGREN
GROUPAMA-FDJ UNITED - Ufficiale
- Clement BERTHET
- Clement BRAZ ALFONSO
- Ewen COSTIOU
- Lorenzo GERMANI
- Romain GREGOIRE
- Guillaume MARTIN
- Quentin PACHER
- Clement RUSSO
NETCOMPANY INEOS
- Filippo GANNA
- Oscar ONLEY
- Carlos RODRIGUEZ
- Kevin VAUQUELIN
LIDL-TREK - Ufficiale
- Juan AYUSO
- Derek GEE
- Mads PEDERSEN
- Quinn SIMMONS
- Mattias SKJELMOSE
- Mathias VACEK
- Carlos VERONA
- Tom SKUJINS
LOTTO-INTERMARCHÉ - Ufficiale
- Huub ARTZ
- Jenno BERCKMOES
- Lars CRAPS
- Arnaud DE LIE
- Liam SLOCK
- Lenner VAN EETVELT
- Baptiste VEISTROFFER
- Georg ZIMMERMANN
MOVISTAR TEAM
- Ivan ROMEO
- Einer RUBIO
- Cian UIJTDEBROEKS
NSN CYCLING TEAM - Ufficiale
- Lewis ASKEY
- Georga BENNET
- Marco Frigo
- Biniam GIRMAY
- Matis LOUVEL
- Krists NEILANDS
- Jake STEWART
- Tom VAN ASBROECK
RED BULL BORA-HANSGROHE - Ufficiale
- Mattia CATTANEO
- Nico DENZ
- Remco EVENEPOEL
- Jai HINDLEY
- Florian LIPOWITZ
- Jan TRATNIK
- Tim VAN DIJKE
- Maxim VAN GILS
SOUDAL QUICK-STEP
- Mikel LANDA
- Tim MERLIER
- Valentin PARET-PEINTRE
- Jasper STUYVEN
TEAM JAYCO-ALULA - Ufficiale
- Pascal ACKERMANN
- Luke DURBRIDGE
- Felix ENGLEHARDT
- Kelland O'BRIEN
- Ben O'CONNOR
- Michael MATTHEWS
- Luke PLAPP
- Mauro SCHMID
TEAM PICNIC POSTNL - Ufficiale
- Warren BARGUIL
- Frits BIESTERBOS
- Pavel BITTNER
- John DEGENKOLB
- Robbe DHONDT
- Niklas MARKL
- Julius VAN DER BERG
- Frank VAN DER BROEK
TEAM VISMA | LEASE A BIKE - Ufficiale
- Jonas VINGEGAARD
- Sepp KUSS
- VIctor CAMPENAERTS
- Bruno ARMIRAIL
- Edoardo AFFINI***
- Per Strand HAGENES
- Davide PIGANZOLI
- Matteo JORGENSON
*** Affini a forte rischio dopo la caduta nella cronometro ai campionati italiani, al momento però nessuna ufficialità da parte del team
UAE TEAM EMIRATES XRG - Ufficiale
- Tadej POGACAR
- Isaac DEL TORO
- Felix GROSSCHARTNER
- Brandon MCNULTY
- Niels POLITT
- Florian VERMEERSCH
- Tim WELLENS
- Adam YATES
UNO-X-MOBILITY - Ufficiale
- Jonas ABRAHAMSEN
- Anton CHARMIG
- Magnus CORT
- Tobias Halland JOHANNESSEN
- Andreas KRON
- Andreas SKAARSETH
- Tornstein TRÆEN
- Soren WÆRENSKJOLD
XDS ASTANA TEAM - Ufficiale
- Davide BALLERINI
- Aaron GATE
- Sergio HIGUITA
- Max KANTER
- Harold TEJADA
- Mike TEUNISSEN
- Simone VELASCO
- Nicolas VINOKUROV
PINARELLO Q.36.5 PRO CYCLING TEAM
- Tom PIDCOCK
TUDOR PRO CYCLING TEAM - Ufficiale
- Julian ALAPHILIPPE
- Arvid DE KLEIJN
- Marco HALLER
- Marc HIRSCHI
- Rick PLUIMERS
- Michael STORER
- Matteo TRENTIN
- Yannis VOISARD
COFIDIS - Ufficiale
- Piet ALLEGAERT
- Alex ARANBURU
- Jenthe BIERMANS
- Milan FRETIN
- Ion IZAGIRRE
- Alex KIRSCH
- Hugo PAGE
- Benjamin THOMAS
TOTALENERGIES - Ufficiale
- Nicolas BREUILLARD
- Joris DELBOVE
- Alexandre DELETTRE
- Thibault GUERNALEC
- Jordan JEGAT
- Mathis LE BERRE
- Anthony TURGIS
- Mattéo VERCHER
CAJA RURAL-SEGUROS RGA - Ufficiale
- Abel BALDERSTONE
- Sebastien BERWICK
- Fernando GAVIRIA
- Alex MOLENAAR
- Joel NICOLAU
- Stefano OLDANI
- Jakub OTRUBA
- José Felix PARRA