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Fantacalcio, i "campo o panca" della 8^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Gare senza subire gol e partite senza segnare reti. In una Serie A che in 70 match ha visto un solo 0-0 (quelli tra Como e Roma) la quantità di gol generati dalle varie squadre può essere un indice attendibile in chiave fanta. Sapevate che fino a questo momento, solo il Sassuolo ha zero clean sheet e (al contempo) zero fail to score (ovvero partite senza gol all'attivo)? Dato decisamente curioso quanto raro

Partendo dall'incrocio dei vari trend difensivi e offensivi, unito alla "repulsione" per gli 0-0 di questa stagione vediamo di districarci al meglio in questo weekend che potrebbe riservare qualche sorpresa. C'è chi può tornare e chi può esordire sul tabellino dei marcatori stagionali. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per l'8^ giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 8^ GIORNATA: LE ULTIME

Quello che devi sapere

TORINO-MONZA, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO TORINO

  • Mandragora


CONSIGLIATO MONZA

  • Mota


SCONSIGLIATO TORINO

  • Vlasic


SCONSIGLIATO MONZA

  • Varela

1/10

CAGLIARI-BOLOGNA, sabato ore 15

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Adopo


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Bernardeschi


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Winks


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Zortea

2/10
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COMO-SASSUOLO, sabato ore 15

CONSIGLIATO COMO

  • Yan Couto


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Adzic


SCONSIGLIATO COMO

  • Perrone


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Laurienté

3/10

NAPOLI-ROMA, sabato ore 18

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Hojlund


CONSIGLIATO ROMA

  • Rodrigo Mora


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


SCONSIGLIATO ROMA

  • Wesley

4/10
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LAZIO-PARMA, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO LAZIO

  • Zaccagni


CONSIGLIATO PARMA

  • Valeri


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Taylor


SCONSIGLIATO PARMA

  • Romero

5/10

INTER-FIORENTINA, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO INTER

  • Esposito


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Dodò


SCONSIGLIATO INTER

  • Diouf


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Beto

6/10
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ATALANTA-FROSINONE, domenica ore 15

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Rowe


CONSIGLIATO FROSINONE

  • Masini


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Bellanova


SCONSIGLIATO FROSINONE

  • Kvernadze

7/10

GENOA-VENEZIA, domenica ore 15

CONSIGLIATO GENOA

  • Traoré


CONSIGLIATO VENEZIA

  • Kike Perez


SCONSIGLIATO GENOA

  • Baldanzi


SCONSIGLIATO VENEZIA

  • Adams

8/10
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LECCE-JUVENTUS, domenica ore 18:00 su Sky Sport

CONSIGLIATO LECCE

  • Thiago Gabriel


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Douglas Luiz


SCONSIGLIATO LECCE

  • Geubbels


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Nico Gonzalez

9/10

UDINESE-MILAN, domenica ore 20:45t

CONSIGLIATO UDINESE

  • Chakvetadze


CONSIGLIATO MILAN

  • Moreira


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Kamara


SCONSIGLIATO MILAN

  • Estupinian

10/10
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