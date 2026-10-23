Introduzione
Gare senza subire gol e partite senza segnare reti. In una Serie A che in 70 match ha visto un solo 0-0 (quelli tra Como e Roma) la quantità di gol generati dalle varie squadre può essere un indice attendibile in chiave fanta. Sapevate che fino a questo momento, solo il Sassuolo ha zero clean sheet e (al contempo) zero fail to score (ovvero partite senza gol all'attivo)? Dato decisamente curioso quanto raro
Partendo dall'incrocio dei vari trend difensivi e offensivi, unito alla "repulsione" per gli 0-0 di questa stagione vediamo di districarci al meglio in questo weekend che potrebbe riservare qualche sorpresa. C'è chi può tornare e chi può esordire sul tabellino dei marcatori stagionali. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per l'8^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 8^ GIORNATA: LE ULTIME
Quello che devi sapere
TORINO-MONZA, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO TORINO
- Mandragora
CONSIGLIATO MONZA
- Mota
SCONSIGLIATO TORINO
- Vlasic
SCONSIGLIATO MONZA
- Varela
CAGLIARI-BOLOGNA, sabato ore 15
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Adopo
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Bernardeschi
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Winks
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Zortea
COMO-SASSUOLO, sabato ore 15
CONSIGLIATO COMO
- Yan Couto
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Adzic
SCONSIGLIATO COMO
- Perrone
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
NAPOLI-ROMA, sabato ore 18
CONSIGLIATO NAPOLI
- Hojlund
CONSIGLIATO ROMA
- Rodrigo Mora
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
SCONSIGLIATO ROMA
- Wesley
LAZIO-PARMA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO LAZIO
- Zaccagni
CONSIGLIATO PARMA
- Valeri
SCONSIGLIATO LAZIO
- Taylor
SCONSIGLIATO PARMA
- Romero
INTER-FIORENTINA, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO INTER
- Esposito
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Dodò
SCONSIGLIATO INTER
- Diouf
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Beto
ATALANTA-FROSINONE, domenica ore 15
CONSIGLIATO ATALANTA
- Rowe
CONSIGLIATO FROSINONE
- Masini
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Bellanova
SCONSIGLIATO FROSINONE
- Kvernadze
GENOA-VENEZIA, domenica ore 15
CONSIGLIATO GENOA
- Traoré
CONSIGLIATO VENEZIA
- Kike Perez
SCONSIGLIATO GENOA
- Baldanzi
SCONSIGLIATO VENEZIA
- Adams
LECCE-JUVENTUS, domenica ore 18:00 su Sky Sport
CONSIGLIATO LECCE
- Thiago Gabriel
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Douglas Luiz
SCONSIGLIATO LECCE
- Geubbels
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Nico Gonzalez
UDINESE-MILAN, domenica ore 20:45t
CONSIGLIATO UDINESE
- Chakvetadze
CONSIGLIATO MILAN
- Moreira
SCONSIGLIATO UDINESE
- Kamara
SCONSIGLIATO MILAN
- Estupinian