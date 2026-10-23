Introduzione

Calendario decisamente fitto per le formazioni impegnate nelle Coppe Europee, ma anche le altre squadre devono pensare alla gestione delle rotazioni visto che siamo alle porte di un turno infrasettimanale. Dopo l'ultima giornata, qualche big si è ulteriormente distanziata dalla zona alta della classifica e in programma c'è un Napoli-Roma decisamente succulento, soprattutto dopo le goleade di Champions. Quella tra Allegri e Gasperini è solo una delle sfide delicate di giornata. Notizia importante in casa Milan: dopo aver saltato l'ultima partita di Europa League, Ramos si è allenato regolarmente e torna quindi a disposizione contro l'Udinese. Nella parte bassa della classifica, dopo i successi di Venezia e Monza, ci sono 7 squadre in appena 4 punti e alcune big che devono invertire il trend. Tifosi e fantallenatori seguono da vicino le ipotesi "turnover" che riguardano molte squadre.



Per rispondere a tutti i quesiti non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro instancabile team ci fornisce notizie fresche in tempo reale. Chi recupera? Chi parte dalla panchina? Chi sorprenderà con un XI titolare "rivoluzionato"? Le notizie non tardano ad arrivare. Ecco quindi la situazione, squadra per squadra, per comporre le probabili formazioni dell' 8^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 8^GIORNATA: I 'CAMPETTI'