Introduzione
Calendario decisamente fitto per le formazioni impegnate nelle Coppe Europee, ma anche le altre squadre devono pensare alla gestione delle rotazioni visto che siamo alle porte di un turno infrasettimanale. Dopo l'ultima giornata, qualche big si è ulteriormente distanziata dalla zona alta della classifica e in programma c'è un Napoli-Roma decisamente succulento, soprattutto dopo le goleade di Champions. Quella tra Allegri e Gasperini è solo una delle sfide delicate di giornata. Notizia importante in casa Milan: dopo aver saltato l'ultima partita di Europa League, Ramos si è allenato regolarmente e torna quindi a disposizione contro l'Udinese. Nella parte bassa della classifica, dopo i successi di Venezia e Monza, ci sono 7 squadre in appena 4 punti e alcune big che devono invertire il trend. Tifosi e fantallenatori seguono da vicino le ipotesi "turnover" che riguardano molte squadre.
Per rispondere a tutti i quesiti non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro instancabile team ci fornisce notizie fresche in tempo reale. Chi recupera? Chi parte dalla panchina? Chi sorprenderà con un XI titolare "rivoluzionato"? Le notizie non tardano ad arrivare. Ecco quindi la situazione, squadra per squadra, per comporre le probabili formazioni dell' 8^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 8^GIORNATA: I 'CAMPETTI'
Quello che devi sapere
TORINO-MONZA, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Torino
- Abate cerca la terza vittoria consecutiva, ricorrenza che non cade da un bel po' in casa Torino. In difesa mancherà Rodriguez. Per lo svizzero lesione alla coscia e stop di 3 settimane
- Nel terzetto davanti a Perri ci sarà ancora Ismajli come centrale. Comuzzo e Coco agiranno ai lati dell'ex Empoli. Possibile cambio a centrocampo con il ritorno di Fitz-Jim dal primo minuto
- Vlasic è alla ricerca di quel gol che manca oramai da aprile. Il croato sarà nel pacchetto di interni e avrà modo di provarci. Attacco senza soprese: giocano Simeone e Adams
Monza
- Il rotondo 4-0 rifilato al Cagliari dovrebbe portare a una conferma in blocco ma c'è da gestire anche l'infrasettimanale. Dietro torna Lucchesi dopo la squalifica
- In mezzo al campo Foe Ondoa affiancherà Folorusho. Zeballos potrebbe tornare a disposizione: è reduce da un fastidio al ginocchio e da un permesso per la nascita del secondo figlio
- Indisponibile invece Maye. Sulla trequarti si candidano Cutrone, Ngonge e Colpani. Juric potrebbe promuovere il primo. A rischio panchina c'è Dany Mota
Probabili formazioni
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Adams, Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Ilkhan, Fortini, Rodriguez
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Folorunsho, Foe Ondoa, Bakoune; Robinson, Cutrone; Varela
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pessina, Ziolkovski, Maye
CAGLIARI-BOLOGNA, sabato ore 15
Cagliari
- Contro il Monza Pisacane aveva proposto un 4-3-1-2 che però dovrebbe tornare in soffitta. Il tecnico rispolvera il (più prolifico) albero di Natale che garantisce più equilibrio nelle due fasi
- Deiola può essere schierato in mediana o in difesa. In quest'ultimo caso la coppia di centrali sarebbe con Mina con Rodriguez destinato quindi al riposo
- In attacco torna Mendy da solo: Adopo e Maldini a supporto. Qualora Deiola agisse in difesa, uno tra Fazzini e Massolin riempirebbe lo slot in mediana accanto a Winks e Romano
Bologna
- Attacco con punto di domanda all'indomani del problema al bicipite femorale accusato da Piccoli. Palladino ha tre soluzioni. Quella che sta prendendo quota è il ritorno di Odgaard come falso nove
- Cambiaghi e Bernardeschi agiranno alle spalle della punta. Moro spera di trovare spazio nell'XI di partenza ma la coppia Ferguson-Pobega resta favorita
- Dietro potremmo vedere un cambio: c'è infatti un testa a testa tra Casale, che ha giocato le ultime due da titolare, e Heggem che spera di riconquistare la maglia perduta
Probabili formazioni
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Deiola, Winks, Romano; Adopo, Maldini; Mendy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Idrissi, Felici
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Holm, Orsolini, Piccoli
COMO-SASSUOLO, sabato ore 15
Como
- Fabregas si gode il successo in Champions ma fa la conta in vista del Sassuolo. Dietro mancherà Chabolah e non è da escludere la sorpresa Kambwala, entrato nel finale della sfida contro la Fiorentina
- Niente Sassuolo invece Liberali che ha accusato un problema alla tibia. Davanti gli aggiornamenti su Kean arrivano direttamente dal tecnico: "Potrebbe tornare sabato per il match contro il Sassuolo"
- Con Rodriguez fuori causa si apre un dubbio a destra. L'idea potrebbe essere quella di avanzare Yan Couto con Smolcic esterno basso. In mezzo al campo si candida anche Ricci che in questa stagione non è mai partito dall'inizio
Sassuolo
- La sconfitta contro il Frosinone fa riflettere Aquilani. Ora arriva l'infrasettimanale e dietro la coperta è corta. Idzes è ancora ai box. Walukiewicz, a patto di essere al 100%, può essere una variante
- Rimanendo sempre nella linea a 4 di difesa ci sono Cinquegrano e Obrador che scalpitano. Il primo ha più chance visto che Van der Brempt non sta attraversando un periodo dorato
- Adzic è rimasto a riposo per 90' contro il Frosinone. Possibile che sia ora di tornare nell'XI di partenza. Davanti ancora una volta sarà staffetta tra Bowie ed Esposito
Probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Yan Couto, Nico Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Diao, Rodriguez, Chalobah, Liberali
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Idzes, Koné, Leysen, Boloca
NAPOLI-ROMA, sabato ore 18
Napoli
- Il successo in Champions può essere una base per la formazione anti-Roma. A guidare l'attacco ci sarà Hojlund. Lucca a Venezia non ha inciso e non pare un serio candidato
- Fuori Alisson, possibile rientro di Vergara tra i convocati. Il 4-3-3 dovrebbe essere confermato con Giovane e Lang che si giocano un posto sull'out sinistro
- Riflessioni in corso su De Bruyne play o meno. "Balla" la titolarità di Lobotka. In difesa si va verso la coppia Marin-Badiashile mentre Rrhamani ha avuto la febbre ed è da valutare. In porta c'è Milinkovic-Savic in vantaggio così come Olivera a sinistra
Roma
- Gasperini, per il big match, riabbraccia Malen dopo il turno di stop per squalifica. Roma però un po' contata in alcuni settori del campo. Per un Cristante recuperato c'è un Pellegrini in infermeria
- Difesa che vive sul duello tra Balerdi e Ndicka. Al momento è il secondo che ha il naso avanti. Mancini ed Hermoso completeranno il pacchetto arretrato
- A destra più Lulli di Molina. Al centro Pisilli è sicuro di una maglia ma potrebbe anche avanzare in caso di titolarità di Cristante. A quel punto il sacrificato sulla trequarti (mancando Dybala che potrebbe tornare contro il Cagliari) sarà Mora
Probabili formazioni
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Badiashile, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano Hojlund, Lang
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, Neres, Alisson Santos
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Svilar, Pellegrini, Dybala, Koné
LAZIO-PARMA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Lazio
- Cancellieri sì, Marusic e Rovella ancora con il dubbio. Questa la situazione "convocabili" per la sfida contro il Parma. Gattuso pensa (anche) a qualche rotazione
- Dele-Bashiru, Pinamonti e Cataldi potrebbero essere nomi "buoni" per un posto nell'XI di partenza. Ovviamente non sarà rivoluzione ma possibile turnover minimo
- In difesa c'è Doekhi che preme per ritrovare spazio. Le corsie esterne, a meno di richieste di riposo, saranno occupate da Floriani e Nuno Tavares
Parma
- Due brutte sconfitte per Alberto Gilardino che deve necessariamente invertire il trend. A Roma però non sarà semplicissimo. Il tecnico pensa a cambi in quasi tutti i reparti
- Drobnic in difesa, Lontani in attacco: queste due vie potrebbero essere percorse al momento di stilare l'XI di partenza di sabato sera
- Diallo potrebbe dare quella rapidità in ripartenza che servirebbe tanto. Difficile che Sierro e Ordonez possano ambire fin da subito a una maglia da titolare. Entrambi paiono destinati al massimo a subentrare
Probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gudmundsson, Rovella, Marusic
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Drobnic; Belghali, Bernabé, Keita, Valeri; Lontani, Touré; Romero
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Almqvist, Elphege
INTER-FIORENTINA, domenica ore 12:30
Inter
- Qualche cambio in vista per Chivu che contro la Fiorentina potrebbe ruotare in porta con Provedel favorito su Martinez. In difesa invece si va verso il solito terzetto
- Anche in mediana ci potrebbero essere novità: a sinistra scocca l'ora di Carlos Augusto, autentico uomo della provvidenza nelle ultime uscite. Ai box Luis Henrique che torna dopo la sosta
- Mkhtiaryan dovrebbe scalzare Zielinski; occhio però anche a Sucic. Davanti pare essere Esposito quello sicuro del posto. Thuram parte in vantaggio su Bonny ma nulla è deciso, soprattutto in chiave
Fiorentina
- Non paiono esserci all'orizzonte buone notizie sui recuperi di Atta e Ranieri. Entrambi hanno continuato a lavorare a parte e salvo novità dalla rifinitura, sono da considerarsi ancora ai box
- In difesa Vanoli ripensa a Dodò dal primo minuto. L'esterno era finito in fondo alla gerarchia ma le cose potrebbero cambiare a partire dalla trasferta di San Siro
- Nel trio di centrocampo il dubbio è tra Brescianini e Oulai. Molto dipenderà dall'atteggiamento richiesto in fase di non possesso. Davanti Beto e Pellegrino se la giocano alla pari
Probabili formazioni
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jones, L.Martinez, Pavard, Stones, Luis Henrique
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Fagioli, Oulai, Ndour; Mastantuono, Njie; Beto
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Parisi, Atta, Ranieri
ATALANTA-FROSINONE, domenica ore 15
Atalanta
- Uomini contatissimi in difesa per Sarri che nel post partita di Conference ha ricordato "mi mancano 4 centrali". L'ultimo ko è quello di Kolasinac. A meno di esperimenti, domenica toccherà a Obric
- La rete contro il Milan può rilanciare Gaetano dal primo minuto, complice l'assenza prolungata di Kessié. Anche un Pasalic mediano però non è da scartare come opzione
- Nel trio alle spalle di Krstovic torna Elmas dopo aver scontato il turno di squalifica. Ciò consentirà ai nerazzurri di rimettere De Ketelaere come riferimento centrale
Frosinone
- Vietato guardare avanti ma il Frosinone è atteso nell'infrasettimanale dall'impegno casalingo contro il Lecce. Rotazioni in vista? Possibile anche se minime
- In difesa non c'è solo il ballottaggio Cittadini-Monterisi. In chiave "tirare un po' il fiato" c'è anche la candidatura di Amey per dare un giro di riposo a Oyono
- Zerbin e Cichella sono altre due opzioni per esterno sinistro e centrocampo. Kvernadze è quello più a rischio turnover rispetto a Calò
Probabili formazioni
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Orbic, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Hien, Sulemana, Kossounou, Scalvini, Raspadori, Kessié, Kolasinac
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Grillitsch
GENOA-VENEZIA, domenica ore 15
Genoa
- De Rossi ha riaccolto Meichtry in gruppo. Lo svizzero è a disposizione e potrà aumentare il proprio minutaggio (da subentrato). Ancora da verificare la disponibilità di Colombo e soprattutto di Ehizibue
- Genoa che può schierarsi a tre con Puczka sull'out sinistro di centrocampo qualora Ehizibué non dovesse farcela. Più difficile che la spunti Sabelli. In mediana coppia Traoré-Frendrup
- Davanti Vitinha spinge per ritrovare una maglia da titolare. E' una possibile opzione come però anche il ritorno di Baldanz
Venezia
- Il successo contro il Napoli ha portato nuova linfa in quel di Venezia. Nicola deve capire come sistemare la difesa in vista del Genoa
- Schingtienne è a disposizione a tempo pieno dopo il subentro di sabato scorsa. Moreno non è al meglio ma conta di stringere i denti anche se bisogna guardare al triplo impegno in 7 giorni
- Non sono previsti cambi in attacco con Adams che è tornato ad incidere. Sulle corsie esterne viaggiano verso la conferma Hainault e Haps. Correia è da valutare. Potrebbe tornare almeno convocato
Probabili formazioni
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, Puczka; El Shaarawy, Baldanzi, Osmajic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Venturino, Havel, Sow
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Halal; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Adams, Yeboah
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Sverko, Adorante, Franjic, Busio
LECCE-JUVENTUS, domenica ore 18:00 su Sky Sport
Lecce
- Nuovo cambio forzato in mediana per Eusebio Di Francesco che ha perso una pedina importante: fuori causa infatti Lassana Coulibaly che si aggiunge a Berisha e Ilic in lista infortunati
- Con Ngom e Maleh spazio quindi a Kaba, già subentrato settimana scorsa contro l'Udinese. Difficile che il tecnico sorprenda con Fofana o Gandelman
- Trio d'attacco che vedrà nuovamente N'Dri esterno con ballottaggio Fatah-Monteiro sul versante opposto. Occhio anche al possibile utilizzo di Paco Esteban da punta centrale. Dietro più Gaspar di Siebert
Juventus
- Nuovo problema fisico in casa bianconera con Spalletti che ha perso Celik nell'impegno di giovedì in Coppa. Cambiaso scalda il motore. Più difficile che il tecnico rispolveri Cabal
- C'è da recuperare in classifica e superare un momento difficile. Per questo è probabile che l'XI di partenza della Juventus non comprenda rotazioni per riposo. L'unico a rischio turnover è un difensore con Kelly pronto nel caso a far riposare un collega di reparto
- Davanti sempre Kolo Muani come terminale di riferimento. La convivenza con Woltemade può essere riproposta. Nico Gonzalez suggeritore con Alajbegovic dalla panchina
Probabili formazioni
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Ilic, Berisha, Coulibaly
JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; N.Gonzalez; Woltemade, Kolo Muani
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Yildiz, Ekhator, Thuram, Locatelli, Grabara, Conceicao, Celik
UDINESE-MILAN, domenica ore 20:45
Udinese
- Bianconeri che non possono più permettersi di sbagliare dopo il filotto negativo. Da risolvere il rebus difensivo: Abankwah è recuperabile ma schierabile solo se al 100%.
- In mediana occhio al possibile rientro di Piotrowski. Il polacco ha rimesso minuti nelle gambe e quasi sicuramente, tra questa e la prossima, dovrebbe ritrovare posto nella formazione di partenza
- Davanti toccherà ancora a Davis ma c'è da decidere chi affiancare ad Ekkelenkamp. Zaniolo è sulla via del ritorno ma ad oggi il ballottaggio è tra Chakvetadze e Unai Gomez
Milan
- Fari puntati su Ramos. L'attaccante ha saltato l'impegno di Europa League per un affaticamento al polpaccio, ma ha svolto l'ultimo allenamento regolarmente. La situazione è da monitorare: qualora dovesse andare tutto bene anche alla vigilia del match, il portoghese sarebbe a disposizione per Udinese-Milan. In caso di assenza, le ipotesi per sostituirlo sono Camarda o Pulisic punta
- Più complicata la situazione di Chukwueze che ha accusato un problema all'anca sinistra. L'esterno è fuori causa per Udine e al suo posto potremmo vedere un Moireira dirottato a destra
- Altra ipotesi è Hutchinson che giovedì è stato sacrificato dopo l'espulsione di Maignan. Rabiot viaggia tra trequarti, in caso di titolarità di Musah e centrocampo. In quest'ultimo caso dentro Loftus-Cheek al fianco di Pulisic
Probabili formazioni
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gueye, Bayo, Alaba
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinian; Hutchinson, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze