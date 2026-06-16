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Lewis vs Kimi, molto di più di un vecchio e un bambino

Fabio Tavelli

Fabio Tavelli
©Getty

Da una parte il sette volte campione del mondo 41enne, dall'altra il 19enne al secondo anno in F1; da una parte un inglese alla guida della Ferrari, dall'altra un italiano alla guida della Mercedes. Per questo - ma non solo! - il duello mondiale tra Lewis Hamilton e Kimi Antonelli va oltre ogni possibile immaginazione

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