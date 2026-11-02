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Dentro la W17: tutto sulla Mercedes con cui ha trionfato Kimi Antonelli
La superiorità della W17 nasce dall'equilibrio tra efficienza aerodinamica e potenza, ma il rendimento di Antonelli non si spiega soltanto con la competitività della sua vettura. La Mercedes ha offerto a Kimi gli strumenti per vincere, ma è stata la sua capacità di adattamento a fare la differenza
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