Ferrari all'attacco, così ce l'aspettiamo al GP Austria

Si riparte dall’Austria dopo il successo di Hamilton in Spagna e le ambizioni dell’inglese che si rilancia nella corsa al Mondiale. Ma in casa Ferrari occhio anche alla voglia di riscatto di Leclerc: arriviamo su una pista in cui lui è salito sul podio l'anno scorso – ne ha ottenuti 5 qui –, dove ha conquistato una pole position e ha anche vinto dopo una bellissima gara nel 2022, dopo una lotta con Verstappen. Venerdì mattina la SF-26 non sarà portata subito in pista dal Monegasco, ma spazio ancora per i rookie e test ancora per Beganovic che lo scorso weekend aveva fatto la prima sessione di libera al posto di Lewis. È una Ferrari all'attacco con gli aggiornamenti portati anche in Catalunya che hanno lavorato e funzionato davvero bene, portando alla rossa, proprio in efficienza, in carico, un guadagno di tre decimi sulla Mercedes. Ma in questo momento c'è un Leclerc che deve ritrovarsi come il compagno, ritrovare anche il feeling con la sua monoposto in maniera totale anche dopo i cambi importanti a livello di freni. Ferrari all'attacco perché a livello di aggiornamenti sta funzionando tutto bene, perché arriverà finalmente anche il primo aggiornamento Aduo, quindi un motore anche un po’ più potente con una benzina Shell che dovrebbe aiutare il team a massimizzare anche la preparazione dal punto di vista aerodinamico e meccanico. In Austria porta altri aggiornamenti anche la Mercedes, team che arriva un po' ‘scottato’ dopo l’epilogo in Catalunya, ma il team principal Toto Wolff ha suonato la carica per tornare a vincere: oltre agli aggiornamenti ci si è preoccupati anche per quanto riguarda l'affidabilità dopo i problemi alle batterie in Canda per Russell e a Barcellona per Kimi. Questo è quindi un campanello d'allarme legato all'affidabilità, ma in Mercedes hanno trovato quello che potrebbe essere il problema che non è strutturale, ma soprattutto di vibrazioni durante la gara e sono fiduciosi di poter dimostrare di essere ancora più forti in griglia