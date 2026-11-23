Otto titoli nella classe regina per Giacomo Agostini, altrettanti per Marc Marquez. Ma il motociclismo non è sempre stato soltanto 500 e MotoGP: le categorie minori hanno rappresentato (e ancora rappresentano) una parte fondamentale del Mondiale, lanciando campioni e costruendo carriere leggendarie. Ridurre tutto alla classe regina significa cambiare il modo di raccontare la storia di questo sport