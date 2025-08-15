Com'è andata la tua giornata?

Onestamente è stata molto buona. Penso sia stato il miglior venerdì per il fatto che riuscissi ad avere un buon feeling sia con le gomme usate che nuove. Sono riuscito a essere costante e provare diverse cose che hanno funzionato bene. E soprattutto ho notato di riuscire a staccare veramente forte e fermarmi bene. Non so bene il motivo, ma non voglio neanche capirlo e chiederlo, mi va bene così e lasciamo tutto così com’è. Sono contento perché riuscivo a insistere molto con i freni, sentivo molto il front-lock davanti e mi dava molto feeling. Sono contento perché il passo gara è stato molto buono. Il time attack il primo è stato molto buono, il secondo non sono stato capace di sfruttare bene quello che avevo e non mi sono trovato molto bene, quindi ho perso un po’ lo spunto. Però per il resto, anche la prova di partenza è andata molto bene, quindi sono contento”.

Quindi il miglior venerdì della stagione?

“Diciamo che come feeling devo dire di sì perché riuscivo a spingere molto ed è un qualcosa che mi mancava”.

Un Pecco con tutto questo feeling e questa fiducia, ci regalerà un bel duello con la vittoria con Marc Marquez sia sabato che domenica?

“Vediamo, vedremo domani. Al momento ti dico che l’obiettivo è quello di lottare per il podio. Sappiamo di avere un buon potenziale però la situazione gara sappiamo che quest’anno è quella che mi mette un po’ più in difficoltà. Aspettiamo domani, sappiamo che i rivali sono i Marquez, quindi vedremo domani di riuscire a metterci in una buona posizione in qualifica e provare a star davanti perché qua mi sento molto bene”.

Che sensazioni hai avuto con la hard davanti rispetto alla media?

“Mi è piaciuta, devo dire che il front lock con la media è ancora sostenibile quindi non è un grosso problema. La dura è una gomma ottima, ma secondo me è un po’ un mix. Settori 1 e 2 la dura può essere un vantaggio, mentre 3 e 4 può essere uno svantaggio. Quindi è da capire il bilanciamento e soprattutto se si corre con la soft dietro potrebbe essere un problema per quanto spinge. Vedremo un po’ per analizzarla bene”.

"Cosa ho imparato da Marc? Che mi dà la paga"

Successivamente Bagnaia è intervenuto nel media scrum: "Non direi che mi è venuto tutto semplice perché non è mai semplice, ma riuscire a gestire grip e passo con gomme usate mi rende felice. Probabilmente il lavoro fatto in estate nel cercare di adattarsi a più situazioni ha dato i suoi frutti, abbiamo sicuramente fatto un passo avanti". Poi il torinese ha commentato le parole di Stoner, che ha dichiarato che avere Marquez nel box potrebbe essere una fortuna per diventare ancora più forte imparando dallo spagnolo: "Sia nel 2023, quando è arrivato in Ducati, che nel 2024, quando è entrato nel team ufficiale, ho sempre detto che da lui potevo solo imparare. L'ho sempre vissuta in questo modo. Cosa ho imparato? Che mi dà la paga. Questo è il nodo che viene al pettine". Poi sulla stagione: "Di solito riesco ad andare meglio nella seconda metà del campionato, ma quest'anno la situazione è un po' diversa e bisognerà ripartire bene. Senza troppe pretese, soltanto lavorando per guidare forte. Quello che faccio più fatica ad accettare è di non essere al mio livello".