Ricordiamo che Alex Marquez dovrà scontare un long lap penalty nel corso del GP, penalità che si porta dietro da Brno per aver steso Joan Mir
MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Austria
Gran finale a Spielberg, dove alle 14 scatterà il semaforo verde della gara lunga (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Attenzione alla variabile pioggia, previst nei prossimi minuti. Marco Bezzecchi scatterà dalla pole davanti ad Alex Marquez (che poi dovrà scontare un long lap penalty) e Pecco Bagnaia, chiamato a riscattarsi dopo il ritiro nella Sprint. Marc Marquez, vincitore di sabato pomeriggio, aprirà la seconda fila in 4^ posizione
Ricordiamo che tra poco ci sarà una parata con alcune leggende della MotoGP. Compreso Casey Stoner, che torna in sella alla sua Honda RC213V
Pecco: "Gomma finita dopo 3 giri, la moto era instabile"
Bagnaia, Sprint da dimenticare: pattina in partenza e poi si ritira
Il gap sugli inseguitori aumenta: la classifica MotoGP
Marc vince la 12^ Sprint in stagione: gli highlights
Marquez cade in qualifica: partirà 4°
Alex e Bagnaia completano la prima fila: la griglia di partenza
Super Bez firma la pole: gli highlights delle qualifiche
Attenzione alla variabile pioggia: il meteo prevede un'acquazzone tra pochi minuti, proprio in prossimità dell'inizio della gara MotoGP. Sarebbe un gran problema, anche perché finora i piloti non hanno disputato alcuna sessione sul bagnato
