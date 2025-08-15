Stoner, in Austria per partecipare a una parata con altre leggende MotoGP dove guiderà la Honda RC213V, ha parlato così a Sky di Marquez: "Non pensavo che Marc sarebbe stato così veloce, abbiamo visto il cambio che ha avuto con il passaggio in Ducati e sta guadagnando sicurezza nei suoi mezzi gara dopo gara. E' sempre stato impressionante, ma credo che sia la sua stagione migliore". Poi su Bagnaia: "Non è facile avere in squadra uno che arriva e trova il modo di andare più veloce di te, credo che Marquez crei questo problema a tutti. Ma Penso che per Pecco sia anche un benefit essere nello stesso box dello spagnolo e aver la possibilità di imparare da lui"

Casey Stoner è tornato nel paddock MotoGP in occasione del GP d'Austria. L'australiano, nella giornata di giovedì, è stato in visita nel box Ducati, dove ha avuto occasione di parlare con Marc Marquez e Pecco Bagnaia e ha raccontato le sue sensazioni sui due piloti a Sky Sport.

Come stai tu Casey?

"Molto bene. In questi ultimi mesi sono tornato ad allenarmi e sto migliorando aumentando la mia condizione fisica anche grazie a tanta bicicletta. È bello essere di nuovo in Europa e vedere queste parti del mondo stupende".

Ti aspettavi Marquez così veloce?

"Non pensavo potesse essere così veloce, ha acquisti sempre più confidenza con la Ducati ma non ero sicuro di come potesse effettivamente stare il suo braccio dopo l'infortunio. Non avrei mai predetto risultati del genere, adesso è in grado di fare cose che gli altri non riescono a fare. È davvero impressionante, lo è sempre ma credo che questa sia la sua migliore stagione".

Capirossi disse che fu difficile essere il compagno di squadra di un campione come te, pensi che Bagnaia stia vivendo la stessa situazione con Marquez?

"Sicuramente non è facile essere nella stessa squadra di qualcuno che riesce a trovare il modo di far andare la moto forte e tu no. Credo però che in questo momento Marquez stia creando lo stesso problema per tutti i piloti in griglia, non solo Pecco. Credo sia difficile attaccare Bagnaia, quando in realtà tutti fanno fatica a stare dietro a Marc. Allo stesso tempo abbiamo visto in passato Pecco fare fatica all'inizio della stagione. Penso sia anche un benefit per Bagnaia essere nello stasso garage dello spagnolo quest'anno, per imparare da lui. Si impara sempre nei momenti difficili ed è importante ora per lui raccogliere più informazioni possibili per partire forte la prossima stagione".

Il pensiero di Stoner sul regolamento del 2027

Stoner è intervenuto anche nel media scrum e non si è espresso favorevolmente nei confronti del nuovo regolamento che entrerà in vigore nel 2027: "La moto sarà più leggera, quindi il punto di frenata sarà più breve. La velocità massima sarà minore perché non ci sarà l'abbassatore, questo significa che in entrata di curva i punti di frenata sono più brevi con meno possibilità di sorpasso. Le moto continueranno ad avere le alette e probabilmente raggiungeranno velocità in curva più elevate, ma questo creerà delle turbolenze e avranno problemi di stabilità e di temperatura degli pneumatici". Poi sull'aerodinamica: "Non molti anni fa parlavamo di come la MotoGP fosse in difficoltà con i costi, cercasse di tagliarli e cose del genere. L'aerodinamica non sta certo migliorando la situazione, è la cosa più costosa che si possa fare. Non capisco proprio come nessuno riesca a vedere i problemi: ogni passo in questa direzione fa andare le cose nella direzione sbagliata".