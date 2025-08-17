Ci spieghi che cos’è successo?

"Mi piacerebbe saperlo onestamente. È un po’ come tutta la stagione, succedono delle cose che faccio fatica a capire, soprattutto il mio ritmo. Sono sempre stato veloce su questa pista, oggi mi sono trovato a lottare per l’8° posto prendendo 12 secondi dal primo, girando veramente piano. È stato un grande peccato. È una situazione difficile da accettare: va bene su altre piste dove ho faticato anche negli altri anni, ma qui no. Andavo più piano dappertutto, in generale i piloti che ho avuto davanti andavano meglio di me. Onestamente ho guardato il tempo di gara dell’anno scorso e rispetto a oggi mi sono dato 12 secondi, quindi, è un qualcosa che ci sta mancando dall’inizio dell’anno e non sappiamo cos'è".

Come si è manifestata la difficoltà di oggi? Difficoltà in frenata, consumo di gomme anomalo… se ci puoi aiutare a circoscrivere il problema che hai avuto.

"Nel dettaglio non posso e non riesco a entrare. In generale ho fatto un weekend molto positivo, venerdì ero molto a posto soprattutto con le gomme usate e giravo sull’1:29 alto. Ieri mattina uguale, poi nella Sprint è successo quello che è successo. Stamattina era tutto perfetto di nuovo e in gara siamo tornati al solito, è un peccato perché purtroppo il potenziale c’è, sappiamo cosa possiamo fare ma siamo un po’ vincolati".

Nei primi giri mi sembravi molto confidente ed efficace, poi all’improvviso è come se uscissi con difficoltà dalle curve e la moto non ti aiutasse in frenata…

"Questa è una pista che consuma tanto il posteriore, lo ha sempre fatto. Gli altri anni ero più capace a gestire la gomma dietro, quest’anno non mi sta venendo per qualche motivo ma non sono più capace a gestire il posteriore".

Le parole a 'Dazn Spagna'

Successivamente Bagnaia è intervenuto anche su Dazn Espana: "Sono sempre rimasto concentrato, non ho mai perso la testa. Sto dando il massimo e pur dando il massimo ho concluso ottavo. Tutti mi sorpassavano di nuovo, in uscita di curva non riuscivo ad accelerare... una situazione piuttosto particolare che spero possano spiegarmi". La giornalista lo incalza chiedendo se è Ducati che deve dare spiegazioni, con il torinese che ha risposto con un secco: "Sì". In chiusura a Bagnaia è stato chiesto se stia perdendo la pazienza: "Sì, abbastanza". E su cosa gli abbia detto Ducati: "Nulla al momento, sto aspettando".

"Spero di tornare a vincere ma so che non accadrà"

"Spero di tornare a vincere e divertirmi, ma so che non accadrà perché se non è cambiato nulla da inizio anno non credo cambi ora", ha commentato nel media scrum. "Fatico dall'inizio ed è difficile da accettare visto che l'anno scorso o vincevo o lottavo per la vittoria. Adesso invece non sono in grado di ripetermi e sono più lento, è anche difficile mantenere la pazienza. Sto facendo tutto ciò che Ducati mi chiede di fare, ma non cambia nulla. Conosco il mio potenziale e quanto fatto fino l'anno scorso, adesso mi sono dimenticato come si fa e sto andando così. Guardando i tempi gara del 2024 sono sempre stato più veloce o al pari di chi ha vinto, devo quindi ricordarmi come si fa".