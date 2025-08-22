Esplora tutte le offerte Sky
Yamaha Pramac, Miller o Gonzalez per il 2026. Pavesio: "Presto una decisione"

yamaha

Il Managing Director di Yamaha è intervenuto su Sky Sport al termine del venerdì di Balaton Park e ha trattato diversi temi: dall'esordio del motore V4 fino al testa a testa tra Jack Miller e Manu Gonzalez per il team Prima Pramac nel 2026

COSA AVEVA DETTO MILLER SUL SUO FUTURO

Partiamo dalla dichiarazione che hai rilasciato sui vostri canali social dopo la gara dell’Austria. Volevo chiederti anche se quella prestazione è figlia anche del fatto che quest’anno vi state impegnando su più fronti…

"Quest’anno abbiamo deciso di fare un sommario di come vanno i weekend per i nostri tifosi sui nostri canali. Abbiamo avuto dei weekend dov’è stato più facile farli di sicuro, dopo l’Austria lo è stato un po’ meno ma se decidi di fare una cosa così la devi fare nella buona e nella cattiva sorte. Quindi ho detto quello che mi veniva dal cuore, è stato un weekend molto difficile e tosto. In un contesto di 13 gare nelle quali abbiamo avuto anche dei momenti in cui abbiamo fatto emozionare i nostri fan e ci siamo emozionati anche noi. È comunque un anno faticoso, fatto di lavoro sia per il campionato che ‘a casa’ in fabbrica".

 

Avete fatto dei test a Misano, come sono andati?

"Il programma è complesso, stiamo sviluppando una moto che per noi è un concetto completamente nuovo. Non è solo il motore, è una moto completa. Il lavoro sta procedendo come da piano, ci sono dei momenti in cui tutto ti riesce come pensavi e altri in cui fai un po’ più fatica. È stato un test interessante, abbiamo potuto far girare insieme per la prima volta entrambi i collaudatori con due moto finite. Siamo al lavoro".

Quand'è che debutta il V4?

"L’obiettivo è di far scendere Augusto Fernandez in pista per una wildcard a Misano".

 

Da una parte c’è Manu Gonzalez che dice di aver bisogno di sapere la vostra decisione perché altrimenti rinnova nel team dov’è; dall’altra c’è Jack Miller, che vi ha chiesto anche scusa per le dichiarazioni di ieri, che ha la BMW che bussa alla sua porta. Che succede?

"Jack è stato carino. Credo che alla quarta o quinta domanda sul suo futuro abbiamo un po’ perso la pazienza, lo capisco umanamente. Ho apprezzato e accettato quello che mi ha detto ieri sera. È una decisione non facile, ci sono poche sedie libere in MotoGP e una è nel nostro second factory team. Decideremo presto, è una decisione importante. Mi spiace per chi sta aspettando, capisco e non stiamo obbligando nessuno ad aspettare ma decideremo quando avremo tutte le informazioni e avremo soppesato le migliori opportunità".

 

Visto che deciderete tra Miller e Gonzalez chi andrà nel vostro team Prima Pramac, ti volevo chiedere di Diogo Moreira. Avrà 3 anni di contratto con la Honda, è stato il brasiliano che ha scelto o siete stati voi che avete messo Moreira nella condizione di rivolgersi alla Honda e non più alla Yamaha?

"La decisione e il motivo per cui stiamo ancora valutando è l’esperienza verso quello che ti può portare un rookie. Magari l’entusiasmo, la velocità che hanno perché pensano poco a quello che fanno. Rispetto alle decisioni di Diogo non sta a me commentare. Noi facciamo le nostre valutazioni e le nostre proposte, abbiamo la nostra strategia. Poi, come dicevo prima, quando c’è la possibilità i piloti decidono".

 

Complimenti per la Yamaha di Quartararo che è tra i primi 10, mi sembra un buon segnale…

"Segnale incoraggiante, siamo qui per fare di più ma essere in Q2 è importantissimo. Vediamo di costruire il weekend di Fabio a partire da lì, da domani mattina. E di dare una mano a chi se la può giocare per entrare in Q2". 

