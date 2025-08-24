Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Ungheria
Fine
Warmup
  1. 1.M. Marquez
  2. 2.F. Aldeguer
  3. 3.J. Martin
GP Ungheria
Fine
Warmup
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Gran Premio
  • Sprint Race
  • Qualifiche
  • Libere 2
  • Libere 1

MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Ungheria

Gran finale in Ungheria, con i piloti della MotoGP che alle 14 scenderanno in pista al Balaton Park per la gara lunga (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Marc Marquez, vincitore della Sprint, scatterà dalla pole position davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Seconda fila per Bastianini, Quartararo e Morbidelli, con i primi due che dovranno scontare dei Long Lap Penalty. Pecco Bagnaia prova a scuotersi: scatterà 13°

GRIGLIA DI PARTENZA

LIVE

Marc: "Balaton? All'inizio non ti piace, poi lo apprezzi"

La classifica MotoGP: Marquez sempre più leader

La classifica MotoGP aggiornata

La classifica MotoGP aggiornata

Vai al contenuto

Marc vince la Sprint Race: gli highlights

"Pacchetto" di italiani dietro Marc: la griglia di partenza

Alex e Miller penalizzati: Bagnaia guadagna 2 posizioni in griglia

Alex e Miller penalizzati: Bagnaia guadagna 2 posizioni in griglia

Vai al contenuto

Marc Marquez firma la pole: gli highlights

Ultimo atto al Balaton Park, gara alla 14 LIVE su Sky Sport

Ultimo atto nel weekend in Ungheria, con i piloti della MotoGP che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga. Emozioni da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GP Ungheria, la gara LIVE alle 14 su Sky e NOW

  • Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda su Sky e in streaming su NOW il Gran Premio d'Ungheria
screen