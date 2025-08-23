Il debriefing oggi è stato molto lungo. Ci puoi dire cosa è uscito fuori dopo questa gara così difficile?

"Non ci si poteva aspettare di fare tanto meglio partendo da così indietro. È una pista dove superare è abbastanza complicato. Periodo di difficoltà, stiamo lavorando. Abbiamo provato una strada diversa che porteremo avanti per le prossime gare, speriamo che sia un tassellino che ci può aiutare".

Tardozzi ci spiegava di una vibrazione all’anteriore che caratterizzava il comportamento della tua moto. Hai riscontrato lo stesso problema anche in gara?

"Fortunatamente in gara con questa strada che abbiamo preso mi sono sentito un pelo meglio. Era un passo abbastanza grosso e ci ho messo un po’ a trovarmici in gara, ma alla fine riuscivo a staccare un po’ più forte e trovarmi un po’ meglio. Pro e contro, ho perso in altre zone ma è un punto di partenza dove provare a trovare una soluzione".

In questo momento a te stesso cosa dici?

“Se c’è un qualcosa che non mi manca è il credere in me stesso. So per certo che nel momento in cui mi troverò bene riuscirò a vincere le gare e a stare davanti. È un periodo difficile dove stiamo lavorando, è difficile per me che sono quello che porta in pista il lavoro di 50 persone e dove siamo tutti in difficoltà. Si sta cercando una soluzione e non è facile trovarla, sennò l’avremmo già trovata. L’unica cosa è continuare a crederci perché so benissimo il potenziale che abbiamo e una giornata storta può portare solo a stringere di più i denti e lavorare ancora di più".

Il fatto che Di Giannantonio con la tua stessa moto sia arrivato 2° è uno stimolo che tra le righe ti fa capire che lavorando ci puoi arrivare o è un qualcosa che ti fa ulteriormente arrabbiare?

"Diggia è stato sicuramente molto bravo, oggi ha fatto 2°. Era un periodo di grossa difficoltà per lui e in questa gara è riuscito a fare un bel risultato. Quindi sicuramente sappiamo benissimo che basta una piccola cosa per farci andare più forte e a noi non è che mancano 2 secondi. Basta un piccolo dettaglio che fa la differenza e oggi Diggia sicuramente è stato bravo".

"Abbiamo fatto un cambiamento enorme sulla moto"

"Non è solo una giornata difficile, è un periodo difficile, forse il peggiore nella mia carriera in Ducati", ha commentato Bagnaia nel media scrum. "Ho perso l'occasione di entrare in Q2 per millesimi e abbiamo deciso di fare un cambiamento enorme sulla moto per la Sprint: a parte i primi giri nei quali mi sono dovuto abituare, poi ho iniziato a sentirmi meglio in frenata e ingresso". Sul momento: "Penso di essere una delle persone che crede più in sé stesso al mondo, è un momento difficile ma troveremo una soluzione".

"Tornassi indietro sceglierei di tenere la GP24"

Poi Pecco risponde a una domanda che riguarda le voci di una rottura con Ducati: "Da dove arrivano? Dai social? Tutte str......, stiamo parlando del nulla". Sul momento in cui ha scelto la GP25: "A questo punto è facile, tornassi indietro sceglierei di tenere la GP24 è chiaro. Ora non si può e in quel momento non sono stato in grado di riconoscere il vero potenziale. Non si torna indietro". Poi sul grosso cambiamento fatto sulla moto per la Sprint: "Difficile da spiegare, ma stiamo parlando di centimetri, quindi qualcosa di molto grosso". In chiusura sul team: "Stiamo lavorando come abbiamo sempre fatto. La differenza è che ora è più complicato perché il mio compagno di squadra sta ottenendo risultati, Marc è il miglior pilota che sia stato su una Ducati in termini di risultati. Quindi anche per loro è più complicato, abbiamo la stessa moto ma reazioni totalmente diverse alla guida".