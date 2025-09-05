La percezione che abbiamo è che sembra che la situazione stia diventando abbastanza pesante. Abbiamo sentito della mancanza di grip, della difficoltà nel massimo angolo di piega, nel fermare la moto, la 2024 che non performa come la 2025. Che cosa possiamo aggiungere?

“Ero molto fiducioso che la modifica fatta per il pomeriggio fosse qualcosa che rendeva Pecco più fiducioso e competitivo per il pomeriggio. Anche perché stiamo portando la sua moto esattamente com’era quella dello scorso anno, siamo in quella direzione per cercare di aiutarlo e perché la prestazione di Pecco negli ultimi due anni è stata incredibilmente veloce. C’è delusione da parte nostra e soprattutto da parte sua, anche lui credeva molto in queste modifiche e questo setup che gli aveva dato confidenza tutto lo scorso anno. In questo momento stanno ragionando e stanno valutando i dati. Ripeto la parola delusione perché tutti noi credevamo che potesse entrare in Q2. Non dico fare una prestazione al top come ha sempre fatto qui, ma entrare in Q2 era l’obiettivo. Ci manca almeno mezzo secondo. Ci sono le Ktm che hanno sempre performato bene qui, il paragone lo faccio sulle altre Ducati”.

Se lasciamo su un pianeta a parte Marc Marquez, vediamo Di Giannantonio che ha la stessa 2025 di Pecco e oggi non è andato bene. Possiamo fare uno più uno?

“No, credo che le misure si debbano prendere sempre sulla miglior Ducati. È vero che c’è di nuovo tutto questo confronto tra Ducati 2024 e 2025. Credo che le moto siano entrambe assolutamente performanti. Hanno qualche piccola, e sottolineo piccola, differenza ma questo non vuol dire. A volte ci sono dei piloti ’24 veloci e altri lenti, ci sono dei piloti ’25 veloci e altri più lenti. Non è una questione di 2024 o 2025, è questione di come i piloti di una o dell’altra moto si adattano alla pista o alla situazione”.

È la prima volta che si vede Marc mimare con una certa veemenza il movimento dell’anteriore…

“Marc soffre pesantemente alla curva 3 e alla 13-14 che sono i due curvoni lunghi a destra, un po’ per le sue problematiche e un po’ perché evidentemente la moto non è a postissimo. Credo che in questo momento ci siano altre moto che sono più a posto di noi su questa pista, ma Marc sai bene che in certe situazioni soffre un po’ di suo”.

Non si era mai visto in tutta la stagione mimare quel gesto in maniera così evidente, allora ti chiedevo in quale punto era in difficoltà…

“Stiamo soffrendo, ribadisco”.

È una situazione frustrante per tutti. Ci sono dei momenti in cui tutto va storto, ma è anche vero che poi arriva quel momento in cui ti viene l’illuminazione e ritorna tutto a posto. Spero che quel momento arrivi presto…

“In questo momento siamo particolarmente in difficoltà, sia con Pecco ma anche Marc non è al massimo. Marquez sottolineava il fatto che è stato dietro ad Alex e guidava meglio di lui, è stato onestissimo nel confidarci questa cosa. Non credo solo in Pecco, credo anche in Gigi, nei nostri ingegneri e nel gruppo Ducati. Cosa in cui crede anche Pecco. La solidità di questo rapporto prima o poi ci farà arrivare, Pecco non è 3 volte campione del mondo per niente e i nostri risultati non sono frutto della casualità. Dobbiamo continuare a crederci, continuare a soffrire”.

Parli sempre di piccoli cambiamenti tra GP24 e GP25, ma possono esserci piccole differenze tra la moto vecchia e la moto nuova che si ripercuotono così tanto in pista? Non a livello di tempo sul giro, a livello di feeling. Sono cambiamenti così sostanziali anche se piccoli?

“Secondo noi no, ma per una persona così sensibile in moto come Pecco evidentemente sì. Per cui sì, qualche piccola differenza c’è ed evidentemente a Pecco dà più fastidio che ad altri”.