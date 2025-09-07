Esplora tutte le offerte Sky
GP Catalunya
Fine
Warmup
  1. 1.M. Bezzecchi
  2. 2.A. Marquez
  3. 3.F. Quartararo
GP Catalunya
Fine
Warmup
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Gran Premio
  • Sprint Race
  • Qualifiche
  • Libere 2
  • Libere 1

MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Barcellona

Gran finale a Barcellona, con i piloti della MotoGP che alle 14 scenderanno in pista al Montmeló per la gara lunga (LIVE su Sky e in streaming su NOW). Alex Marquez, caduto mentre era al comando della Sprint, scatterà ancora dalla pole davanti a Quartararo e a suo fratello Marc. In seconda fila Morbidelli, Acosta e Di Giannantonio. Weekend complicato per Bagnaia: il torinese scatterà 21° e proverà a migliorare il 14° posto del sabato

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Incidente con Aldeguer (penalizzato), solo contusioni per Bezzecchi

Bezzecchi rassicura dopo l'incidente: 'Tutto ok, solo un po' di dolore'

Bezzecchi rassicura dopo l'incidente: 'Tutto ok, solo un po' di dolore'

Dall'Igna: "Non getto la spugna, farò di tutto per Pecco"

Bagnaia 14°: "Tra i miei momenti più difficili, dura accettarlo dopo 2 titoli"

Bagnaia: 'Uno dei miei momenti più difficili'

Bagnaia: 'Uno dei miei momenti più difficili'

Diggia 3°: "Ribaltato un weekend iniziato male, ma che fatica"

Alex cade e getta alle ortiche la vittoria: "Stavo ancora spingendo"

Alex Marquez getta alle ortiche la vittoria: il VIDEO della caduta

Alex Marquez getta alle ortiche la vittoria: il VIDEO della caduta

Marc Marquez: "Mi sarei accontentato anche del 2° posto"

Marc allunga e la Ducati vince il titolo costruttori: le classifiche

Le classifiche dopo la Sprint di Barcellona: Ducati vince il titolo costruttori

Le classifiche dopo la Sprint di Barcellona: Ducati vince il titolo costruttori

Alex Marquez cade, Marc vince la Sprint: gli highlights

Marc scatta 3° dietro Quartararo: la griglia di partenza

La griglia di partenza del GP Catalunya

La griglia di partenza del GP Catalunya

C'è Alex Marquez in pole: highlights delle qualifiche

