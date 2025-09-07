Gran finale a Barcellona, con i piloti della MotoGP che alle 14 scenderanno in pista al Montmeló per la gara lunga (LIVE su Sky e in streaming su NOW). Alex Marquez, caduto mentre era al comando della Sprint, scatterà ancora dalla pole davanti a Quartararo e a suo fratello Marc. In seconda fila Morbidelli, Acosta e Di Giannantonio. Weekend complicato per Bagnaia: il torinese scatterà 21° e proverà a migliorare il 14° posto del sabato

LA GRIGLIA DI PARTENZA