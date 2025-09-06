Stare uniti, lavorare, guardare al futuro, essere ottimisti. Le stiamo dicendo tutte, è questa la ricetta per uscirne?

“Sì è la ricetta per cercare di rimanere positivi ma al momento non è stata la ricetta per migliorare. Alla fine non stiamo riuscendo a trovare il bandolo. Pensavamo di averlo fatto al Balaton, ma si è rivelato che in questa pista non è stata la cosa giusta. Proveremo qualcos’altro anche domani mattina. È una pista particolare, con un grip particolare, dove se hai molta confidenza come ho sempre avuto riesci a fare la differenza. Come stava facendo Alex Marquez. Se invece sei in difficoltà quando c’è poco grip ti mette ancora più in crisi. Purtroppo stiamo provando a far qualcosa tutte le volte. Oggi in gara sono stato dietro diversi piloti e li ho seguiti per vedere e capire certe cose, cercare di migliorare e andare più forte. Però purtroppo non riesco a seguire e faccio fatica”.

Sono tante le considerazioni da fare e sicuramente le avrete fatte tutte. Sono convinto che la situazione, anche a livello inconscio, non aiuti. Mi sembra che anche dalle dichiarazioni del box ci sia tutto il supporto necessario e la fiduci, avanti così, non è la prima volta nella tua carriera che affronti difficoltà. Le hai affrontate quando ancora non avevi vinto niente, ora le puoi affrontare con una serenità diversa…

“Fortunatamente e sfortunatamente sapere dove si può arrivare, e lottare per arrivarci, è qualcosa che a volte ti fa rimanere male ma ti dà la motivazione per migliorare. In queste situazioni dall’esterno è sempre più facile analizzare le cose, dall’interno siamo piloti testoni ed è più complicato capire quello che succede. Quindi bisogna mettersi stringersi intorno le persone che ti possono aiutare, il team, la squadra, e cercare di guidare pensando solo a guidare e non a tutto il resto che in questo momento non serve”.

Quanto c’è, secondo te e se hai preso in considerazione questo aspetto, in questo momento anche una componente che ha a che fare con una tua rinuncia, volendo buttarla proprio oltre, perché tanto senti che non viene?

“Ci sto provando in tutti i modi onestamente. Abbiamo già analizzato i dati e l’ho persa davanti in tante situazioni in gara. Sono lento ma rischiando di cadere, è quella la cosa difficile da capire. Stiamo provando a fare qualcosa, la stabilità sul davanti è quello che manca e quello che stiamo cercando da inizio anno. Quando provo a portare più velocità di percorrenza come ho sempre fatto la perdo ed è più complicato trovare la via. C’è chi lo fa, perché Marquez lo fa e bisogna provare a fare qualcosa di diverso”.

Voglio sapere come stai, come definisci il tuo stato d’animo?

“Sicuramente è uno dei momenti più difficili che ho attraversato. Altre volte nella mia carriera ho passato dei momenti difficili, senza avere ancora vinto. Questa è una situazione diversa perché ho vinto 2 titoli in MotoGP e ottenuto grandi cose, già solo per dire un anno fa ho fatto una Sprint tutta sotto l’1:40 mentre oggi non ho fatto neanche un giro sotto quel tempo. Quindi è più difficile riuscire ad accettarlo, però è un qualcosa che bisogna fare per andare avanti”.

Il fatto di sapere che questa scelta del motore te la devi portare anche l’anno prossimo, è una preoccupazione ulteriore o uno stimolo a trovare al più presto una soluzione? Ci pensi?

“Non ti so dire. Al momento sono più concentrato su quello che stiamo facendo, poi spero entro la fine dell’anno di riuscire a trovare qualcosina che mi aiuti un po’ e cercare di seguirla nel 2026”.