Cosa è successo?

"Sono molto orgoglioso di questa giornata, della mia squadra che da Misano siamo finalmente riusciti a trovare una quadra. Da che siamo arrivati qui non abbiamo toccato praticamente niente. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna ieri pomeriggio a inizio turno, ma poi tutto ha funzionato bene: la pole oggi, la gara con questo ritmo, mi mancava tanto sì".

Quanto è importante per il morale, sia tuo che della squadra a cui pensi sempre, e quanto è altresì importante per il futuro?

"È un grandissimo peccato non esserci arrivati prima perché sarebbe stato un mio campionato totalmente diverso, mancano solo 11 gara. Però bisogna guardare avanti, l’importante è questo. Sappiamo che tasto siamo andati a toccare, capire intanto era fondamentale. Per il mio umore questo risultato è fantastico, non perché avessi smesso di crederci perché ho sempre detto che nel momento in cui sarei stato nella posizione di spingere sarei stato davanti. Questo weekend è la prima volta che effettivamente mi sento veramente competitivo, la gara è stata sicuramente molto tirata, fantastica. C’è da dire che Marc è rimasto imbottigliato un po’ all’inizio, sennò sicuramente sarebbe stata una lotta, ma sono estremamente felice".

Era una pista che poteva mettere alla prova le tue sensazioni in frenata e inserimento, che erano diventati i tuoi punti deboli…

"Sì, come Barcellona. Prima di arrivare qui ho detto, parlando con la squadra, che se saremmo riusciti a risolvere i nostri problemi sarebbe stato un incubo. Fortunatamente c’è stato il test di Misano di mezzo che ci ha risolto molto, quasi tutto. Bello che sia così. Questo weekend sono riuscito a guidare in un modo più comodo, si è visto dalla pole position e dal modo in cui riesco ad aggredire le curve, ed è sicuramente un aspetto meraviglioso. Chi merita tanto questo risultato sono le persone che mi sono state tanto vicine e che come me non hanno mai smesso di crederci. E soprattutto la squadra che anche ieri sera ha fatto tardi per far sì che avessi due moto più simili possibili".

Con il senno di poi, non sarebbe stato possibile arrivarci prima a questa soluzione?

"Probabilmente sì, ma alla fine è sempre nei momenti più difficili dove si tirano fuori più cose. Devo dire che i test che abbiamo avuto quest’anno sono stati dopo Jerez e Aragon: dopo Jerez avevo finito 3° la gara ed ero andato forte, lo stesso ad Aragon dove ero arrivato a 2 secondi dalla vittoria. Quindi ci stavamo concentrando più su altri dettagli. Adesso ci siamo concentrati sul trovare un’altra strada, diversa da come avevamo pensato fino ad adesso, e ha funzionato perché sono tornato a guidare come sono sempre riuscito a fare".

"Non posso chiedere più di così, che sollievo"

In seguito Bagnaia è intervenuto nel media scrum: "Giornata da ricordare: ho ottenuto la pole e soprattutto la vittoria nella Sprint in una stagione e in un periodo estremamente difficili. Non posso chiedere più di così, un grande sollievo. Anche in passato avevo avuto momenti così ma dopo aver vinto 2 titoli e lottato per il mondiale negli ultimi 4 anni è stato difficile. Ho capito e mi sono adattato sempre di più a questa moto che guido dai test di Misano, il lavoro svolto mi ha aiutato a sentirmi meglio in frenata e ingresso. Oggi quando ho deciso di fare il giro per la pole, l'ho fatto: era qualcosa che avevo imparato in passato e che stavo iniziando a dimenticare. Sono ancora molto cauto, questa giornata è da incorniciare ma la gara più importante è domani".