Ultimo atto del weekend di MotoGP in Giappone, con i piloti che alle 7 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Dalla pole c'è Pecco Bagnaia, che ieri è tornato a vincere la Sprint Race. Alle sue spalle Acosta e Marc Marquez, che ha il primo match point per vincere il nono titolo mondiale. Assente Martin, che ha rimediato una frattura alla clavicola destra nel corso della Sprint e dovrà essere operato

MARQUEZ CAMPIONE OGGI SE... COMBINAZIONI