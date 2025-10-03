Il torinese ha chiuso il suo venerdì in Indonesia con il 17° tempo nelle Pre-qualifiche e sabato sarà costretto a passare dal Q1. Al temine della giornata Bagnaia è intervenuto su Sky Sport

A cosa è dovuta la difficoltà di oggi?

"Vorrei saperlo onestamente anch’io. Prima di tutto questa non è una pista diciamo nelle mie corde, non lo è mai stato e ho sempre faticato un po’. La specifica di gomma posteriore che portano qua non la digerisco più di tanto e ho sempre bisogno che il grip aumenti un po’. Di solito nelle piste in cui c’è poco grip ma costante riesco a essere più competitivo, tipo Barcellona. Mentre invece quando il grip dietro è incostante faccio più fatica ma soprattutto ci mettiamo 3 giri a far funzionare la soft e 8 con la media. Quindi dobbiamo capire come fare perché l’anno scorso la stessa specifica di gomma funzionava molto meglio, diciamo che Ducati aveva dominato il weekend. Quest’anno siamo più in difficoltà e soprattutto dalla mia parte non ho ritrovato per niente il feeling che avevo in Giappone, anzi mi è sembrato di tornare a Misano e dobbiamo capire visto che è la stessa moto".

Abbiamo avuto due scuole di pensiero: chi diceva le stesse cose che hai detto adesso, chi ricordava che tu in Indonesia hai sempre fatto un po’ di fatica. Come a dire che non c’è da spaventarsi se non funziona tutto alla perfezione qui…

"Stessa cosa ne ho parlato con il team. Se avessi il feeling di Motegi ma fossi in difficoltà per il grip, allora non mi preoccuperei perché tanto ci arrivo. Invece il feeling non è come quello di Motegi, anzi, sono tornato abbastanza indietro. In frenata non mi riesco a fermare, dietro tende a ondeggiare costantemente. Non ho modo di sfruttare per niente il grip, quando provo a inserirla un po’ più forte parte il dietro subito, stessa cosa quando provo ad aprire il gas presto. Quindi è molto difficile da gestire".

Devi riuscire a trovare grip sulla ruota posteriore, a vedere da fuori sembra che nei curvoni 5-6-7 non vai proprio avanti…

"Ho guardato già i dati. Aldeguer con meno gas fa molta più strada, traziona molto di più. Dobbiamo capire cosa ci sta limitando. Sicuramente per domani sarà fondamentale fare 3 giri per la gomma dietro anziché due, perché il posteriore non funziona i primi 2 giri. Bisogna che facciamo qualcosa di diverso e proveremo a farlo".

"Per le questioni tecniche chiedete a Dall'Igna"

In seguito Pecco è intervenuto nel media scrum, partendo proprio dalla GP24 di Morbidelli: "Durante la stagione ho cercato di spiegare le cose nel modo più chiaro possibile, ma sono il pilota e devo concentrarmi sulla guida. Per quanto riguarda le questioni tecniche dovete chiedere a Dall'Igna, non voglio più rispondere a queste domande. Io dico solo quello che mi dicono di dire, non voglio entrare in questo gioco". Sulle Pre-qualifiche: "Mi aspettavo e volevo di più, non riusciamo a far funzionare la gomma posteriore. Non sarà facile entrare in Q2 e dobbiamo fare un passo avanti. Aprilia e Bezzecchi hanno fatto la differenza, ma gli altri sono tutti vicini".