Ultimo atto del weekend di MotoGP in Indonesia, con i piloti che alle 9 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky e in streaming su NOW). Marco Bezzecchi, vincitore della Sprint, scatterà dalla pole davanti ad Aldeguer e Raul Fernandez. 7° Alex Marquez, due posizioni più indietro suo fratello Marc. Fine settimana complicato per Bagnaia che dovrà rimontare dalla 16^ casella. Moto3, Rueda è campione del mondo: lo spagnolo vince la gara davanti a Lunetta e Pini e conquista il titolo

