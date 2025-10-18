MotoGP, GP Australia: highlights qualifiche

Nel VIDEO puoi rivivere le qualifiche del Gran Premio d'Australia con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Fabio Quartararo toglie il record della pista a Bezzecchi e scatterà in pole proprio davanti al pilota Aprilia e a Jack Miller. Bagnaia 11° e penalizzato (3 posizioni in griglia nella gara lunga) per aver ostacolato Bez nel Q2. Sprint alle 6 del mattino LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

All’ultimo giro Fabio Quartararo ha firmato la quinta pole stagionale (l’ultima volta era accaduto ad Assen in Olanda), riportando la Yamaha in prima fila. Incontenibile la gioia del francese che ha spiazzato tutti, a partire da Marco Bezzecchi. Ballano 31 millesimi di differenza tra il 'Diablo' e il romagnolo dell’Aprilia, che ha confermato ad ogni modo l’ottimo stato di forma della moto di Noale, al netto di una bandiera gialla presa all’inizio e dell’incomprensione con Bagnaia che gli ha fatto perdere un altro giro. "Sono stato un po’ disturbato al terzo giro, ma Fabio in realtà è stato bravissimo", ha ammesso Bezzecchi, soddisfatto anche per il risultato e per il ritmo trovato al mattino nel secondo turno di libere. "Avevo un solo giro davvero buono, ho spinto alla morte, ma non mi aspettavo un tempo così buono – ha replicato Quarataro -. Sulla distanza non abbiamo un gran ritmo, ma nella gara breve possiamo giocarcela".

Bagnaia 11° e penalizzato per la gara di domenica

La casa giapponese può ritenersi soddisfatta anche per il terzo posto di Miller, per la prima volta quest’anno. Seconda fila con Fernandez, Acosta e Alex Marquez, sesto e primo della Ducati, ma con due cadute (la seconda in uno dei punti più veloci del circuito) che ne hanno compromesso la qualifica. Le moto di Borgo Panigale sembrano soffrire: settimo Aldeguer, decimo Di Giannantonio, undicesimo Bagnaia, scontento per una quarta fila che certifica le difficoltà in parte riemerse nella giornata di venerdì. Pecco che peraltro sarà costretto a partire dalla 14^ casella (è stato penalizzato con 3 posizioni in griglia) nella gara lunga di domenica per aver ostacolato Bezzecchi. Luca Marini, contendo delle recenti novità portate dalla Honda, s’è classificato in nona posizone.