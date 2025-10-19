GP Australia LIVE su Sky e NOW alle 6
- Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
- Guarda su Sky e in streaming su NOW il Gran Premio d'Australia
Ultimo atto del weekend a Phillip Island, con i piloti che scenderanno in pista alle 6 per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Cielo nuvoloso, la pioggia dovrebbe arrivare dopo la bandiera a scacchi ma non sono da escludere sorprese. Quartararo scatterà dalla pole position, alle sue spalle ci sono le due Aprilia di Bezzecchi (che deve scontare un doppio long lap) e Miller. Bagnaia penalizzato di 3 posizioni in griglia per aver ostacolato Bez nelle qualifiche: partirà 14°
Nella giornata di sabato la direzione gara ha deciso di posticipare di un'ora tutto il programma domenicale di Phillp Island. Questo perché nella mattinata e nel primo pomeriggio è previsto un forte vento in Australia. La gara della MotoGP, infatti, era inizialmente schedulata alle 5.