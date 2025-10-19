Esplora tutte le offerte Sky
Ultimo atto del weekend a Phillip Island, con i piloti che scenderanno in pista alle 6 per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Cielo nuvoloso, la pioggia dovrebbe arrivare dopo la bandiera a scacchi ma non sono da escludere sorprese. Quartararo scatterà dalla pole position, alle sue spalle ci sono le due Aprilia di Bezzecchi (che deve scontare un doppio long lap) e Miller. Bagnaia penalizzato di 3 posizioni in griglia per aver ostacolato Bez nelle qualifiche: partirà 14°

La griglia di partenza

GP Australia, la griglia di partenza di Phillip Island

GP Australia, la griglia di partenza di Phillip Island

Programma domenicale posticipato di un'ora

Nella giornata di sabato la direzione gara ha deciso di posticipare di un'ora tutto il programma domenicale di Phillp Island. Questo perché nella mattinata e nel primo pomeriggio è previsto un forte vento in Australia. La gara della MotoGP, infatti, era inizialmente schedulata alle 5.

Gran finale a Phillip Island: gara lunga alle 6

E' tutto pronto per l'ultimo atto del weekend di MotoGP in Australia, con i piloti che alle 6 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW).

