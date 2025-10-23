A Sepang per mettersi alle spalle il doppio weekend da incubo tra Indonesia e Phillip Island. In Malesia Pecco Bagnaia spera di ritrovare le sensazioni dei test invernali su questa pista: "Andavamo molto forte, questo weekend sarà utile per capire. Se farei scelte diverse potendo tornare indietro? No, onestamente no", dice a Sky Sport. E la pista potrebbe aiutarlo: "Il tracciato è decisamente più nelle mie corde rispetto ai precedenti"

Qual è l’impostazione generale del lavoro per questo GP della Malesia?

"Al solito proveremo a lavorare da subito cercando di trovare una quadra. Spero che questa pista, essendo stata sempre buona per me, ci possa aiutare per trovare meglio o prima qualcosa che mi possa far andare più forte. Al momento è tutto tranquillo".

E’ una pista più amica rispetto alle ultime due?

"Decisamente sì. Qui negli anni sono sempre andato fortissimo. E’ vero che è successo anche in tante altre piste, ma questa è un po’ più nelle mie corde".

Questa è anche la pista dei test, c’è un pensiero anche alla moto che hai utilizzato ai test, a quella che hai oggi… insomma, a una possibile comparativa?

"Certo, infatti è buono per noi per capire abbastanza rispetto ai test, dove siamo andati molto forte. Vedremo se riusciremo a riavere quelle stesse sensazioni".

Capirai subito dal venerdì mattina come andrà il weekend?

"Sì, come sempre saranno importantissimi i primi giri che farò con entrambe le moto. Speriamo di riuscire a capirci qualcosa…".

Quanto sarà importante questo finale di stagione per indirizzare lo sviluppo per i test di Valencia e le indicazioni sulla prossima moto? Quanto è delicato capire bene ora per dare indicazioni importanti a Valencia?

"E’ fondamentale, importantissimo. Non è facile perché è stato un anno molto complicato dall’inizio alla fine. Purtroppo con questa moto ho sempre avuto delle difficoltà e stiamo cercando di capire come fare per tornare ad avere il feeling che ho sempre avuto. Quello è il lavoro principale e quando finalmente riusciremo a capire, spero entro Valencia, saremo più contenti tutti".

Visto che siamo a Sepang, hai mai pensato ‘se potessi tornare indietro, rifarei scelte diverse’?

"No, onestamente no".