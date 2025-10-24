La MotoGP torna in pista a Sepang per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW alle 9.35: orario posticipato di 35' dopo un intervento sulla pista pre Moto3 per rimuovere tracce d'olio. Attenzione al meteo, dopo l'acquazzone che ha condizionato le Libere della notte il cielo minaccia ancora pioggia: prima del diluvio miglior tempo di Aldeguer nelle FP1 davanti a Bagnaia e Mir. Ducati: "Bulega farà un test sulla MotoGP il 31 ottobre a Jerez in vista di una possibile partecipazione al GP Portogallo"