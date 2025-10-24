Offerte Sky
MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Malesia a Sepang

La MotoGP torna in pista a Sepang per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW alle 9.35: orario posticipato di 35' dopo un intervento sulla pista pre Moto3 per rimuovere tracce d'olio. Attenzione al meteo, dopo l'acquazzone che ha condizionato le Libere della notte il cielo minaccia ancora pioggia: prima del diluvio miglior tempo di Aldeguer nelle FP1 davanti a Bagnaia e Mir. Ducati: "Bulega farà un test sulla MotoGP il 31 ottobre a Jerez in vista di una possibile partecipazione al GP Portogallo"

Slitta il programma a Sepang: il VIDEO dei lavori in pista

Cambia l'orario delle Pre-qualifiche: si parte alle 9.35

Le Pre-qualifiche MotoGP scatteranno alle 9.35 invece che alle 9 per via di un ritardo sul programma: prima della Moto3, infatti, è stato necessario un intervento su vari punti della pista per via dell'olio lasciato sul tracciato probabilmente dall'Asia Talent Cup precedente

Cosa è successo nella notte

Fermin Aldeguer è stato il più veloce nelle prove libere della notte italiana in Malesia: il pilota Ducati Gresini ha fermato il cronometro in 2:00.199, precedendo Bagnaia (inizio confortante rispetto all'Australia) e Mir. 5° Marco Bezzecchi sull'Aprilia. La sessione è però di fatto durata solo mezz'ora, prima dell'arrivo di un pesante acquazzone a circa 15' dalla fine del turno

La classifica dei tempi delle FP1

Ben ritrovati da Sepang, dove tra circa un'ora e mezza scatteranno le Pre-qualifiche LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW