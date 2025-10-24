Bagnaia: "I miei problemi non sono affatto legati a Marquez"

Il torinese è intervenuto in diretta a Sky Sport e ha commentato il suo venerdì di Sepang, chiuso con il 12° posto nelle Pre-qualifiche che lo costringerà a iniziare le sue qualifiche dalla 'tagliola' del Q1. Di seguito l'intervista integrale di Sando Donato Grosso, che inizia però da una risposta di Pecco a una considerazione in studio di Mattia Pasini

Bagnaia arriva alle interviste ascoltando la seguente considerazione di Mattia Pasini. Ci sono piloti più sensibili che accusano di più il feeling. E agli ingegneri, per quanto puoi spiegare loro, è difficile da trasmettere quella sensazione di quanto poco basti tra essere eccellente ed essere mediocre. È una cosa che purtroppo è difficile da far capire agli ingegneri...

"Penso che Pasini sappia perfettamente come funzioni il tutto. Quando un pilota non ha feeling non è che gira 4 secondi più piano, basta anche un decimo per curva che fa una differenza mostruosa. È lo stesso discorso: se ti trovi meglio in percorrenza con l’anteriore riesci a portare una velocità che ti fa guadagnare un minimo ma te lo fa guadagnare dappertutto e con una certa costanza".

Mi proietto ai test di Valencia. Quanto sarà importante e delicato dare nuove indicazioni per poter impostare una nuova stagione? È normale che nel tuo caso si debba guardare in maniera molto attenta al futuro…

"Assolutamente. Spero solo di riuscire a migliorare in queste ultime gare. Oggi la fine del turno c’è stato un po’ di caos e non siamo riusciti a entrare in Q2, ma dopo gli ultimi due weekend pensare di rientrarci era comunque complicato. Abbiamo fatto un piccolo passo avanti, infatti siamo stati abbastanza avanti per entrambi i turni anche se poi è successo quello che è successo. Bisogna stare tranquilli e domani sarà un Q1 abbastanza importante e difficile, sicuramente speriamo di migliorare. Questa è la prima cosa, ai test di Valencia ci penseremo più avanti".

A fine turno ti abbiamo visto perdere molto nel T4, c’è stato qualche problema? Riesci a usare una sola moto, l’altra continua ad avere il problema di ondeggiamento. Ce l’hai da inizio stagione su quella moto lì o è arrivato a stagione in corso?

"Nell’ultimo settore per qualche motivo non riesco ad aprire il gas, sia alla 14 che alla 15. Quando vado sul gas non riesco ad avere trazione, ma parte tutto dall’ingresso perché faccio fatica a far girare la moto. Non sto riuscendo a sfruttare la staccata di quelle curve. In generale i movimenti sono qualcosa che ci portiamo dietro da inizio anno, a volte ci sono di più, a volte meno. Ultimamente purtroppo ci stanno ostacolando molto. Hanno iniziato a peggiorare dalla Sprint dell’Austria, da lì in avanti abbiamo faticato un po’ a individuare il problema".

Un po’ l’arrivo di Marquez ha pesato sulla situazione o no?

"Posso dire quello che voglio, ma la gente ci può credere o no. Ero in difficoltà prima quando era in pista, lo sono adesso che Marc è a casa. Onestamente i problemi sono altri".