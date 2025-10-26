Incidente Rueda-Dettwiler prima della gara Moto3 in Malesia: piloti in ospedale
Brutto incidente prima della gara Moto3, durante il giro di allineamento: lo svizzero Dettwiler, che stava procedendo più lentamente del solito, è stato centrato in pieno da Rueda. Piloti soccorsi in pista e stabilizzati, prima di venire trasportati in elicottero al più vicino ospedale di Kuala Lumpur. Le prime informazioni hanno parlato di "entrambi coscienti". Il GP, che sarebbe dovuto scattare alle 5, è stato riprogrammato alle 6.45. La MotoGP resta alle 8, la Moto2 alle 9.30
Piloti in pista ora per il nuovo giro di schieramento
Al termine della gara, non ci saranno interviste ai piloti nel parco chiuso
Tra meno di un quarto d'ora verrà aperta la pit lane
Come ci raccontano i nostri inviati in Malesia, c'è molta apprensione naturalmente nei box e tra i colleghi per le condizioni di Rueda e Dettwiler.
L'approdo in Moto3
Dopo il debutto come wildcard in Moto3 nel Gran Premio d'Austria del 2023, l'anno scorso Dettwiler ha disputato la sua prima stagione completa nella classe piccola con il team CIP Green Power, confermato nel 2025.
Chi è Noah Dettwiler
Conosciamo molto bene Rueda, neo campione del mondo, ma forse un po' meno l'elvetico. Classe 2005, il giovanissimo pilota di Basilea ha iniziato la sua carriera professionistica all'età di sette anni nella Coppa Svizzera di Supermoto. Da allora, ha seguito un percorso promettente nel motociclismo, con un biennio di esperienza nella European Talent Cup, tre anni nella Red Bull MotoGP Rookies Cup e due nella JuniorGP.
ll nuovo programma su Sky Sport: gli orari delle gare
- Moto3 alle 6.45
- MotoGP alle 8
- Moto2 alle 9.30
ll via della Moto3 sarà posticipato alle 6.45. Corsa accorciata da 15 a 10 giri
La dinamica dell'incidente
Dettwiler ha rallentato nel corso del sighting lap, forse per un problema tecnico, preso in pieno appunto dalla moto di Rueda che non si è accorto dello stop del collega tra le curve 3 e 4.
Cosa è successo
Bruttissimo incidente nel giro di schieramento della Moto3 in Malesia: il campione del mondo Rueda ha centrato in pieno e sbalzato a terra lo svizzero Dettwiler, con l'inevitabile bandiera rossa. Entrambi i piloti, per fortuna, sono coscienti e sono già stati trasportati con l'elicottero a Kuala Lumpur.