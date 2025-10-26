Brutto incidente prima della gara Moto3, durante il giro di allineamento: lo svizzero Dettwiler, che stava procedendo più lentamente del solito, è stato centrato in pieno da Rueda. Piloti soccorsi in pista e stabilizzati, prima di venire trasportati in elicottero al più vicino ospedale di Kuala Lumpur. Le prime informazioni hanno parlato di "entrambi coscienti". Il GP, che sarebbe dovuto scattare alle 5, è stato riprogrammato alle 6.45. La MotoGP resta alle 8, la Moto2 alle 9.30

