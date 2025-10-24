Il direttore sportivo di Ducati Corse smentisce categoricamente a Sky Sport le voci di un possibile passaggio di Bagnaia in VR46 con conseguente promozione di Di Giannantonio nel team ufficiale a partire dal 2026. E su Bulega ammette: "Farà un test a Jerez il 31 ottobre, la nostra intenzione è di farlo correre a Portimao e magari anche a Valencia, ma lui vuole essere il più pronto possibile"

Ci confermi che Bulega la prossima settimana farà i test a Jerez? Qual è il vostro programma?

“Confermiamo che abbiamo trovato una possibilità di poter far fare i test a Nicolò, è una decisione nuova e non così semplice. Proverà la MotoGP il prossimo 31 ottobre e poi decideremo insieme se correrà a Portimao. L’idea è quella di farlo correre in Portogallo e a Valencia (al posto dell’infortunato Marc Marquez, ndr), ma prima bisogna fare i test".

Visto il momento di difficoltà di Pecco, qualcuno ha ipotizzato un cambio con Fabio Di Giannantonio, qualcun altro che Bagnaia si stia guardando intorno interrompendo il contratto prima del prossimo anno…

“La situazione è moto chiara, Pecco è un pilota Ducati e correrà con il team ufficiale anche l’anno prossimo. Diggia è un pilota ufficiale che corre con il nostro team Factory Supported, VR46, e sarà così anche l’anno prossimo. Abbiamo iniziato lo scorso anno un progetto con VR e Diggia sarà confermato al 100% con VR46".

Relativamente al test di Bulega, prima non si vedeva l’ora che un’opportunità del genere arrivasse. Oggi la MotoGP è diventata così evoluta da sollevare qualche opportunità prima di salirci su?

"Sono assolutamente d’accordo con te. Il suo desiderio è quello di fare una gara con la MotoGP, ma voleva essere il più pronto possibile per farla. Il panorama che gira attorno alla MotoGP è estremamente importante e poi lui non voleva fare brutte figure. La sua volontà era quella di fare un test per essere pronto, almeno il più pronto possibile, alla prima gara".

Se Bulega andrà bene a Portimao, lo vedremo anche a Valencia quindi?

"Il desiderio è questo, se dovesse andar bene sì".

È difficile capire cosa significhi 'andar bene', ma immagino vi siate già fatti un’idea…

"Sì, ci siamo fatti un’idea".

Su Marc Marquez c’è qualche informazione in più?

"Purtroppo non sarà pronto per Valencia. Serve un po' di tempo per recuperare, ci sono queste quattro settimane dove lui deve stare assolutamente immobilizzato. Dopodiché ci sarà un'altra settimana per un recupero fisico, per i vari trattamenti che deve fare. Poi, come ogni atleta fa, dovrà iniziare ad allenarsi: lo farà con le V4 e con le V2 per essere pronti al 100%, speriamo, all'inizio dell'anno prossimo, all'inizio di gennaio".