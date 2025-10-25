Grande prestazione, feeling ottimale. Anche se l’abbassatore, ora ce lo confermerai, non funzionava oggi andavi come un treno ugualmente…

“Questa vittoria qui è per la squadra che comunque lavora tanto e come me che sono in difficoltà a capire lo sono anche loro. Alterniamo prestazioni deludenti ad altre eccelse, dobbiamo trovare il motivo. So perfettamente che non è una situazione chiara, non lo è per me e non lo è per loro. Però ci stiamo lavorando e stiamo facendo di tutto per venirne fuori. Ieri eravamo in difficoltà, per entrare in Q2 il feeling non era ottimo. Stamattina abbiamo fatto delle modifiche che mi hanno aiutato molto. Continuiamo ad avere un po’ lo stesso problema però ci si può lavorare e fortunatamente abbiamo trovato qualcosa che mi ha aiutato. In partenza fortunatamente sono riuscito a usare l’abbassatore, perché sennò sarebbe stato un problema. In gara purtroppo con il solito tasto non funzionava, non scendeva giù e non riuscivo a usarlo. Era una perdita sul rettilineo ma a uscire dalle curve non era male, perché riesce a far funzionare meglio il mono”.

Ma quindi non funzionava proprio?

“Non ho provato mentre guidavo a usare il tasto che spingo in partenza per azionarlo, magari con quello avrebbe funzionato. Quindi ho fatto la gara senza abbassatore. In staccata era l’unica cosa negativa, per l’uscita di curva non era tanto male”.

Il sostantivo che abbiamo usato, e che vi abbiamo sentito usare di più, è il “feeling”. Quest’oggi c’era ma non ti senti di dire che stavolta avete risolto tutto. Sei un po’ più cauto rispetto al Giappone?

“In Giappone avevo un feeling veramente eccelso. Qui onestamente un pelino meno, però devo dire che quest’anno è una delle prime volte in cui le modifiche fatte mi hanno aiutato abbastanza. Quindi forse abbiamo capito la direzione, però non voglio dire niente. Prendiamo le cose con estrema calma, c’è un’altra gara domani e sarà dura per le gomme”.

Le modifiche che ti hanno aiutato si possono dire?

“È un qualcosa che in passato non è che facesse più di tanto, lo abbiamo provato diverse volte ma non aiutava. Quest’anno che il problema è entrare con i freni e prendere in mano il gas, la moto tende a spingere e portar fuori, ed è difficile da capire perché non viene dal grip dietro ma tende ad alzarsi. Oggi abbiamo fatto questa modifica che mi ha aiutato in quella cosa lì. Cos’è non lo dico, anche perché non è che so perfettamente tutto, però ha aiutato abbastanza”.