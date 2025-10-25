MotoGP, gli highlights delle qualifiche di Sepang

Nel VIDEO gli highlights delle qualifiche di Sepang, con la pole position di Pecco Bagnaia (un vero capolavoro dopo essere passato dal Q1 e con un solo time attack a disposizione) col commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Alle 9 c'è la Sprint Race LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Bagnaia a sorpresa resuscita nella qualifica di Sepang. Il mistero continua, perché venerdì Pecco era in evidente difficoltà. Qualche sprazzo di competitività s’era intravisto, ma parole e tempi non lasciavano grandi speranze. Fuori dalla top ten in Pre-qualifica, obbligato a passare dalla Q1, una sola gomma nuova a disposizione per il turno decisivo, Bagnaia ha però azzeccato un giro quasi perfetto, impeccabile nell’ultimo settore dove ha guadagnato un decimo e mezzo sul riferimento che in quel momento era Quartararo (poi finito in seconda fila al quarto posto).

Prima fila tutta Ducati con Alex Marquez e Morbidelli

Sospiri di sollievo al box, e in generale in tutto l’ambiente Ducati, che è riuscita a occupare tutta la prima fila con Alex Marquez secondo davanti a Morbidelli. “Ieri ho mancato la Pre-qualifica per un errore mio – ha raccontato Bagnaia-, oggi ho cercato di sfruttare la Q1 per avere un piccolo vantaggio. La piccola modifica effettuata prima della qualifica ha funzionato, anche se resta qualche difficoltà a far girare la moto. E poi questa è una pista amica (l’anno scorso vi firmò il record che ancora detiene, ndr)".

Sepang indigesta per Aprilia

Quartararo, Acosta (caduto a fine turno) e Aldeguer si sono presi la seconda fila, Mir, Di Giannantonio e Zarco la terza: nelle prime dieci posizioni sono finite cinque Ducati, due Yamaha, due Honda e una Ktm. L’Aprilia si è trovata a inseguire dopo due gare di fila nel ruolo di lepre, ma Bezzecchi non ha superato lo scoglio della Q1 e scatterà dalla quattordicesima casella (nel 2024 in sella alla Ducati non fece meglio). Il suo compagno di marca, Raul Fernandez, protagonista in Australia, è finito alle sue spalle. Se la casa veneta cercava una risposta dopo i test di gennaio, dove Bezzecchi comunque non aveva brillato, il responso al momento non è certo positivo.