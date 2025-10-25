MotoGP, gli highlights delle qualifiche di Sepang

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, qualifiche e pole GP Malesia: i video highlights da Sepang

MotoGp
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Nel VIDEO gli highlights delle qualifiche di Sepang, con la pole position di Pecco Bagnaia (un vero capolavoro dopo essere passato dal Q1 e con un solo time attack a disposizione) col commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Alle 9 c'è la Sprint Race LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Bagnaia a sorpresa resuscita nella qualifica di Sepang. Il mistero continua, perché venerdì Pecco era in evidente difficoltà. Qualche sprazzo di competitività s’era intravisto, ma parole e tempi non lasciavano grandi speranze. Fuori dalla top ten in Pre-qualifica, obbligato a passare dalla Q1, una sola gomma nuova a disposizione per il turno decisivo, Bagnaia ha però azzeccato un giro quasi perfetto, impeccabile nell’ultimo settore dove ha guadagnato un decimo e mezzo sul riferimento che in quel momento era Quartararo (poi finito in seconda fila al quarto posto).

Prima fila tutta Ducati con Alex Marquez e Morbidelli

Sospiri di sollievo al box, e in generale in tutto l’ambiente Ducati, che è riuscita a occupare tutta la prima fila con Alex Marquez secondo davanti a Morbidelli. “Ieri ho mancato la Pre-qualifica per un errore mio – ha raccontato Bagnaia-, oggi ho cercato di sfruttare la Q1 per avere un piccolo vantaggio. La piccola modifica effettuata prima della qualifica ha funzionato, anche se resta qualche difficoltà a far girare la moto. E poi questa è una pista amica (l’anno scorso vi firmò il record che ancora detiene, ndr)".

Sepang indigesta per Aprilia

Quartararo, Acosta (caduto a fine turno) e Aldeguer si sono presi la seconda fila, Mir, Di Giannantonio e Zarco la terza: nelle prime dieci posizioni sono finite cinque Ducati, due Yamaha, due Honda e una Ktm. L’Aprilia si è trovata a inseguire dopo due gare di fila nel ruolo di lepre, ma Bezzecchi non ha superato lo scoglio della Q1 e scatterà dalla quattordicesima casella (nel 2024 in sella alla Ducati non fece meglio). Il suo compagno di marca, Raul Fernandez, protagonista in Australia, è finito alle sue spalle. Se la casa veneta cercava una risposta dopo i test di gennaio, dove Bezzecchi comunque non aveva brillato, il responso al momento non è certo positivo. 

TAG:

Prossimi Video

Augusto Fernandez: "Yamaha V4 già meglio della M1 di oggi"

MotoGp

Aldeguer riporta la moto ai box ma...cade prima di entrarci

MotoGp

Alex Marquez: "Abbiamo salvato un fine settimana difficile"

MotoGp

Morbidelli: "Sono forte e contento, grande inizio di sabato"

MotoGp

Bagnaia: "Modifica prima delle qualifiche mi ha aiutato"

l'intervista

MotoGP, gli highlights delle qualifiche di Sepang

MotoGp