Riportando dai campioni che siete voi alla vita di tutti i giorni, è come quando sei sulla tangenziale che ti aspettano al compleanno di tua figlia, si buca la gomma e non viene a soccorrerti nessuno. Che peccato…

"In primis un pensiero va a Rueda e Dettwiler che sicuramente non se la stanno passando bene. Sono uscite notizie ufficiali su Rueda che è tutto a posto, a parte un polso e qualche contusione ma è tutto a posto. Di Dettwiler non si hanno comunicazioni ufficiali, si spera solo il meglio possibile. C’è da dire che è stato uno spavento grosso. Diciamo che iniziare la giornata così non è il migliore dei modi. Soprattutto pensare che dei ragazzini della Moto3 devono partire per una gara Sprint di 10 giri, dopo aver visto un incidente del genere, non è la migliore delle situazioni secondo me. Si spera che tutto sia a posto. A parte questo diciamo che ti rendi conto in quelle situazioni che i problemi di tutti i giorni passano un po’ in secondo piano, tipo il mio. Purtroppo quest’anno stiamo avendo un po’ di sfortune varie, qua è successo quello che è successo, ho bucato la gomma dietro. Purtroppo abbiamo visto dai dati che la foratura è arrivata al 12° giro, e giro dopo giro stava perdendo pressione. Onestamente pensavo di non essere riuscito a gestire bene la gomma dietro perché di colpo ho iniziato a sentire veramente poco grip, o comunque che stava peggiorando troppo di giro in giro. E coincide con quando ho iniziato ad avere il calo. Quindi è un po’ una sfortuna, purtroppo sono le gare e può succedere".

Perdevi man mano la sensibilità con il posteriore?

"Sì, ho bucato al 12° e giro dopo giro perdeva. Quando mi sono fermato la pressione era 0,6 e non era più possibile".

Al di là della foratura rimane un buon weekend vista la vittoria della Sprint e il podio che avresti potuto fare oggi.

"Sicuramente abbiamo fatto un buon lavoro, però non siamo riusciti a chiuderla nel migliore dei modi. Oggi eravamo in lotta, stavo cercando di gestire nel migliore dei modi il gap su Alex. Scelta giusta o no della gomma davanti, alla fine comunque sarebbe andata com’è andata, quindi non si può dire niente di come sarebbe andato il finale. Fino a lì stavo cercando di essere perfetto con la gomma dietro e riuscivo a staccare abbastanza forte potendo difendermi da Acosta. Vediamo la prossima, sicuramente questo weekend è stato positivo per diverse situazioni e cercheremo di portare avanti il lavoro fatto".

Pensi di aver preso la strada giusta in vista di Portimao e Valencia?

"Non voglio portarmi troppo avanti e vedremo quando arriveremo a Portimao, che è una pista con molti sali e scendi e c’è bisogno di stabilità. Però in generale in questo weekend abbiamo lavorato bene e proveremo a riconfermarci".