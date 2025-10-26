Offerte Sky
Bagnaia, foratura e ritiro nella gara del GP Malesia a Sepang. FOTO-VIDEO

Pecco Bagnaia è stato tradito da una foratura durante il GP di Sepang. Il torinese ha rallentato di colpo a 3 giri dalla fine mentre occupava la 3^ posizione a causa di un problema allo pneumatico posteriore. Taramasso, responsabile Michelin, su Sky: "Aveva una foratura al centro della gomma posteriore. Quando è rientrato ai box abbiamo misurato la pressione, era 0.6/0.7... abbiamo trovato proprio il buco, un pezzo di carbonio o qualcos'altro"

IL VIDEO DELLA FORATURA DI BAGNAIA

    Moto3: prima vittoria per Furusato, scivola Pini

    SEPANG

    Prima vittoria per il giapponese, sul podio anche Piqueras e Fernandez. Si ferma nel finale la...

    Grave incidente Rueda-Dettwiler: sono in ospedale

    live moto3

    Brutto incidente prima della gara di Moto3, nel giro di allineamento, in cui Dettwiler, più lento...

    Warm up: 1° A. Marquez, 3° Bagnaia, 12° Bezzecchi

    GP MALESIA

    Il catalano del team Gresini è stato il più veloce con il tempo di 1:58.979. Alle spalle di Alex...