Bagnaia, foratura e ritiro nella gara del GP Malesia a Sepang. FOTO-VIDEO
Pecco Bagnaia è stato tradito da una foratura durante il GP di Sepang. Il torinese ha rallentato di colpo a 3 giri dalla fine mentre occupava la 3^ posizione a causa di un problema allo pneumatico posteriore. Taramasso, responsabile Michelin, su Sky: "Aveva una foratura al centro della gomma posteriore. Quando è rientrato ai box abbiamo misurato la pressione, era 0.6/0.7... abbiamo trovato proprio il buco, un pezzo di carbonio o qualcos'altro"
- Piero Taramasso, responsabile Michelin, ha spiegato su Sky il problema che ha portato Bagnaia a ritirarsi dal GP di Sepang: "Una foratura al centro della gomma posteriore, ha sentito che la moto cominciava a comportarsi stranamente. Quando è rientrato ai box abbiamo misurato la pressione ed era 0.6/0.7. Abbiamo trovato proprio il buco, un pezzo di carbonio o qualcos'altro. Peccato perché stava andando bene e ne aveva ancora da dare".
- LA FOTOSEQUENZA DELL'EPISODIO