Pecco Bagnaia è stato tradito da una foratura durante il GP di Sepang. Il torinese ha rallentato di colpo a 3 giri dalla fine mentre occupava la 3^ posizione a causa di un problema allo pneumatico posteriore. Taramasso, responsabile Michelin, su Sky: "Aveva una foratura al centro della gomma posteriore. Quando è rientrato ai box abbiamo misurato la pressione, era 0.6/0.7... abbiamo trovato proprio il buco, un pezzo di carbonio o qualcos'altro"

