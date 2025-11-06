Una stagione in crescendo e due gare ancora per confermarlo. Joan Mir fa il bilancio di questa annata dove la casa giapponese ha totalizzato fin qui 266 punti (e lui due podi nelle ultime quattro gare). "E' vero che in passato ci mancavano accelerazione e velocità massima, e parte del tempo che lasciavamo sul giro dipendeva da questi fattori. Ma fin dall’inizio ci siamo concentrati su tutto, anche sulla distribuzione della potenza, e quest’anno abbiamo fatto un grande passo avanti in termini di prestazioni, già dalle prime uscite. La nostra moto lavora molto meglio da inizio anno, e piano piano altre migliorie hanno contribuito a farci progredire".

"Ora l'obiettivo è trovare continuità"

Cosa vi manca adesso? "L’Importante adesso è trovare costanza, sappiamo di essere veloci ma serve più continuità di rendimento. Non serve attaccare sempre al massimo a ogni gara, bisogna guidare con più calma". Intanto ha ritrovato il sorriso. "Qualcosa è cambiato, possiamo dare di più perché ci crediamo di più. Abbiamo una motivazione più forte". Altri 19 punti e scatterà il passaggio al livello superiore delle concessioni, da D a C, con minori vantaggi da sfruttare. "Se in futuro non le avremo più, vorrà dire che l’abbiamo meritato. Abbiamo vissuto un momento in cui non sapevamo cosa fare, adesso abbiamo trovato la strada per crescere, una strada ancora lunga, ma possiamo migliorare il pacchetto. E’ vero che le concessioni hanno giocato un ruolo importante, ma se le perderemo in realtà sarà un’ottima notizia per noi".