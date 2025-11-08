Pecco Bagnaia ha chiuso all'8° posto la Sprint Race di Portogallo. Il pilota Ducati, che era scattato dalla 4^ posizione in griglia a Portimao, ha avuto problemi con la gomma posteriore come spiegato su Sky Sport dopo la gara

Abbiamo visto che mancava un po' di ripetitività guardando i tempi. Se possiamo entrare nelle pieghe di questo concetto, se abbiamo visto giusto…

"Semplicemente mi è mancata velocità da subito. Non sono riuscito a sfruttare bene il grip all'inizio e alla fine, mi mancava un po' di spunto fuori dalle curve e questo non mi ha permesso di essere incisivo. Ho consumato anche tanto la gomma dietro e alla fine ero in difficoltà, tant'è che mi hanno sverniciato sul traguardo. In ogni caso non sono riuscito a essere competitivo, ci sono mancate le FP2 questa mattina per provare a fare qualcosa nel setup. Lavoriamo per domani e la gara di oggi ci è servita per far qualcosa per domani".

In partenza ci è sembrato che la moto si sia impennata abbastanza, è successo anche altre volte?

"Sì questa è una pista dove in generale tende a farlo, non sono riuscito ad avere uno stacco molto forte. Nella seconda fase sì, ma nel primo spunto si è impennata e ho perso un po'. Non era totalmente disastroso fin lì, tant'è che avevo perso solo una posizione. Per domani cerchiamo di migliorare anche la partenza".

Rispetto ai dati che hai raccolto, la media può essere più costante ed efficiente per la gara lunga?

"La media l'abbiamo provata solo nelle FP1 in una condizione in cui il grip non era fantastico. Però comunque facciamo quello che possiamo, proviamo sicuramente a fare qualcosa per il grip. Penso che riusciremo a fare un passo in avanti, quello è l’importante. Vediamo domani di poter lottare per il podio".