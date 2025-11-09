Gran finale a Portimao con la penultima gara stagionale. I piloti della MotoGP alle 14 scenderanno in pista per il Gran Premio del Portogallo: a scattare dalla pole sarà Marco Bezzecchi, alle sue spalle Acosta e Quartararo. Pecco Bagnaia apre la seconda fila, dietro di lui il vincitore della Sprint Race Alex Marquez. Programma rivoluzionato rispetto al solito: alle 15.30, dopo la gara della top class, sarà la Moto3 a chiudere il weekend. In Moto2 vittoria di Moreira, sempre più vicino al titolo
GRIGLIA DI PARTENZA