GP Portogallo
Fine
Warmup
  1. 1.M. Bezzecchi
  2. 2.P. Acosta
  3. 3.F. Morbidelli
GP Portogallo
Fine
Warmup
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Gran Premio
  • Sprint Race
  • Qualifiche
  • Libere 2
  • Libere 1

MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Portogallo

Gran finale a Portimao con la penultima gara stagionale. I piloti della MotoGP alle 14 scenderanno in pista per il Gran Premio del Portogallo: a scattare dalla pole sarà Marco Bezzecchi, alle sue spalle Acosta e Quartararo. Pecco Bagnaia apre la seconda fila, dietro di lui il vincitore della Sprint Race Alex Marquez. Programma rivoluzionato rispetto al solito: alle 15.30, dopo la gara della top class, sarà la Moto3 a chiudere il weekend. In Moto2 vittoria di Moreira, sempre più vicino al titolo

GRIGLIA DI PARTENZA

LIVE

La Sprint di Bulega dura solo 4 giri: cade mentre era 17°

Bulega commenta la caduta: 'Ho frenato in stile Sbk'

Bulega commenta la caduta: 'Ho frenato in stile Sbk'

Bagnaia: "Gomma consumata, la Sprint ci servirà per la gara"

Bagnaia: 'La gomma dietro era molto consumata'

Bagnaia: 'La gomma dietro era molto consumata'

Moto2, Diogo Moreira a un passo dal titolo

Diogo Moreira vince la gara della Moto2 di Portimao e ormai vede il titolo: il brasiliano ha 24 punti di vantaggio su Manu Gonzalez, solo 6° oggi. A Valencia può chiedere i conti con ampio margine da gestire. Per Gonzalez ci sarà solo una possibilità: vincere e sperare che il rivale faccia 15° o peggio

Alex: "Duello con Acosta? Bello perché ho vinto"

Alex Marquez scherza: 'Duello con Acosta? Bello perché ho vinto'

Alex Marquez scherza: 'Duello con Acosta? Bello perché ho vinto'

Bezzecchi a +10 su Bagnaia: la classifica

La classifica MotoGP dopo la Sprint di Portimao

La classifica MotoGP dopo la Sprint di Portimao

Alex Marquez vince la Sprint Race: gli highlights

Acosta e Quartararo completano la prima fila: la griglia di partenza

GP Portogallo, la griglia di partenza di Portimao

GP Portogallo, la griglia di partenza di Portimao

C'è Bezzecchi dalla pole: gli highlights delle qualifiche

Gran finale a Portimao: gara alle 14 LIVE su Sky Sport

Tutto pronto a Portimao per la gara lunga della MotoGP, con i piloti che scenderanno in pista alle 14 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW).

GP Portogallo, gara alle 14 LIVE su Sky e NOW

