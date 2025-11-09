Diogo Moreira vince la gara della Moto2 di Portimao e ormai vede il titolo: il brasiliano ha 24 punti di vantaggio su Manu Gonzalez, solo 6° oggi. A Valencia può chiedere i conti con ampio margine da gestire. Per Gonzalez ci sarà solo una possibilità: vincere e sperare che il rivale faccia 15° o peggio