MotoGP, gli highlights della Sprint di Portimao

Era il favorito e l’ha confermato in gara, rimediando alla caduta in qualifica, che l’aveva obbligato a scattare dalla seconda fila in quinta posizione. Alex Marquez c’ha messo poco a rimettere le cose nella sua prospettiva. Ha innescato un bellissimo e prolungato duello con Pedro Acosta, in caccia del primo successo, che ha cercato in tutti i modi di impedirne la fuga. Ma a tre giri dalla fine il pilota della Ducati Gresini ha preso il largo. Marco Bezzechi, partito dalla pole position, ha fatto più che altro da spettatore, dopo aver resistito all’assalto di Acosta nei primi giri. Marco ha provato a riprendersi almeno il secondo posto all’ultimo passaggio, ma Pedro è stato bravo chiudere ogni spazio ("la mia più bella sprint di tutto l’anno, mai prima d’ora così vicino alla vittoria", ha dichiarato).

Bagnaia ancora in difficoltà, Bezzecchi va a +10 su Pecco. Bulega out

Se i due spagnoli non avevano nulla da giocarsi (Alex ha già messo al sicuro il secondo posto in campionato), Bezzecchi è invece ancora in lotta per il terzo posto. "Ero leggermente più lento - ha detto Marco -, ma non mi aspettavo che il posteriore calasse così in fretta, forse perché ho spinto molto all’inizio. Dopo il sorpasso di Alex era un po’ al gancio". Con questo podio il pilota dell’Aprilia porta a 10 punti il vantaggio su Pecco Bagnaia, ancora una volta in difficoltà. Scattava dalla quarta posizione ha chiuso ottavo, in crisi evidente negli ultimi passaggi (sul traguardo ha perso addirittura due posizioni a vantaggio di Aldeguer e Zarco). Il debutto di Nicolò Bulega, in gara al posto dell’infortunato Marc Marquez, è finito anzitempo, causa scivolata. Ci può stare alla prima gara in MotoGP e c’è ancora la corsa di domenica per rifarsi.