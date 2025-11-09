Pecco se ci racconti la gara di oggi, la caduta, se è stata frutto del fatto che quel feeling ottimale era difficile da trovare…

"Oggi abbiamo fatto un piccolo passo avanti rispetto a ieri, riuscivo a essere più incisivo e competitivo. Ovviamente non ero abbastanza veloce per lottare per il podio, ma finire 4° si poteva fare. Stavo allungando bene su Quartararo che era 5°, stavo spingendo forte perché avevo cercato di provare ad arrivare più avanti possibile. Mi si è chiusa in maniera abbastanza simile a Phillip Island, allo stesso modo più o meno. Quindi abbastanza presto ma quando spingi può succedere. E niente, sono caduto".

È come un finale di stagione che non si veda l’ora che finisca. Non so se hai questo stato d’animo oppure no…

"Sto cercando di fare il meglio che posso. Ovviamente voglio finire la stagione con il miglior risultato possibile".

Ti dispiace per la 3^ posizione nel Mondiale? Il Bez oggi ha fatto una bella gara ed è lì lì per conquistarla…

"Se lo merita sicuramente più lui di quanto lo possa meritare io".

Valencia e poi i test. Mentalmente si sta per chiudere una stagione difficile, magari guardando anche al futuro? Non dico resettando ma facendo tesoro di tutto quello che è successo quest’anno…

"Sicuramente quest’anno mi e ci ha messo a dura prova. Valencia sarà l’ultima tappa dove vorrò fare il massimo per chiudere con il miglior risultato possibile. I test potranno indirizzare un po’, anche se i test di Valencia non è che siano proprio fondamentali per lo sviluppo, però comunque si proveranno delle soluzioni e spero vivamente con tutto il cuore che il mio feeling possa essere migliore rispetto a quello che ho avuto adesso".