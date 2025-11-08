Offerte Sky
La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP Portogallo (Portimao)

Alex Marquez vince la Sprint Race di Portimao davanti a Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. 8° Bagnaia, ora a 10 punti di distacco dal terzo posto di Bezzecchi nella classifica piloti. Di seguito la classifica aggiornata dopo la Sprint. Domenica gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE

