Ennesimo venerdì complicato per Pecco Bagnaia. Il torinese, che ha chiuso le Pre-qualifiche di Valencia con il 14° tempo e che sarà costretto a passare dal Q1 sabato mattina, ha commentato la sua giornata a Sky Sport

Un altro venerdì un po’ complicato. Raccontaci questa giornata…

“Niente di diverso rispetto al solito onestamente. Difficoltà e stiamo lavorando, purtroppo oggi non abbiamo lavorato nella ed è andata com’è andata. Sapevo che in questa pista avremmo fatto fatica, qui c’è bisogno di una moto che in staccata si ferma bene, che giri bene, e sono due cose che quest’anno la mia moto non fa. Dobbiamo lavorare e fare un passo avanti per domani. Oggi già da FP1 a FP2 mi sono sentito un pelino meglio, magari con più grip riusciremo a fare un passo avanti”.

Quando sei arrivato in MotoGP sapevi cosa volevi, magari non era proprio la cosa giusta ma la direzione era quella. Te adesso fai delle domande specifiche, dirette, di volere alcune cose come facevi anni fa?

“Sì, non si può dire però sì. È dalla prima gara che chiedo la stessa cosa e l’ho ottenuta solo in qualche occasione, è difficile, molto complicato. Ho le idee molto chiare. Non è per essere presuntuosi, ma passo molto tempo ad analizzare i dati e cercare di capire cosa posso fare meglio. Quello che vediamo dai dati è una mancanza di velocità soprattutto nella fase di ingresso e nella fase col gas dove perdo veramente tanto. Abbiamo cercato tutta la stagione di andare nella direzione giusta, ma è tutto l’anno che faccio fatica a dare indicazioni chiare su cosa fare sulla moto perché non sento quasi niente. In frenata sento solo che la moto rallenta veramente poco e in uscita non traziono minimamente. E succede con qualsiasi cosa proviamo, quindi è difficile chiedere qualcosa. La mie idee ce l’ho, la mia squadra le se perfettamente. Ci sono delle volte in cui fortunatamente sono andate bene, altre in cui sono andate molto peggio purtroppo. È molto complicato”.

Cosa pensate di fare nei test di martedì? L’approccio dei test di febbraio sarà un po’ diverso rispetto a quest’anno?

“Martedì le moto saranno queste per cui è difficile che verrà fuori qualcosa. Per il prossimo anno me lo auguro con tutto il cuore perché è molto complicato per me. C’è da dire che nei test in Malesia le cose andarono bene, mi trovai bene e riuscii a fare un bel lavoro. In Thailandia dal primo giorno fu molto difficile, non siamo riusciti a portare a casa niente ed è da lì che le difficoltà sono iniziate e non siamo riusciti a risolverli. Dai dati si vede solo una mancanza di feeling mia ma non si vede effettivamente cosa succede sulla moto, è sempre difficile per un pilota spiegare bene le cose”.

Quindi sai perfettamente cosa vuoi e dove vuoi andare, ma non si riesce ad andare in quella direzione. Quando, in altre interviste, hai detto che non capivate cosa stesse succedendo, intendevi dire che non riuscivate a capire perché non si riuscisse ad andare proprio in quella direzione?

“Sì non riusciamo a capire perché le cose non funzionano più che altro”.

Però tu sai esattamente quale sarebbe il punto d’arrivo o la soluzione?

“No no, avessi la soluzione lo avrei già…”

L’obiettivo allora…

“L’obiettivo sì, conosco molto bene la Ducati, so come l’ho sempre guidata e come bisognava guidarla. Quest’anno però non funziona più in quel modo lì ed è difficile capire perché”.

"Stiamo gestendo bene le cose, migliorati rispetto alle FP1"

Successivamente Bagnaia è intervenuto nel media scrum: "Abbiamo perso un po' di tempo, nell'ultima parte ho spinto per accedere in Q2 ma l'ho mancato. Sapevo che sarebbe potuta essere una pista complicata perché qui tutti i problemi della nostra moto vengono accentuati. Però stiamo gestendo bene le cose, rispetto al mattino siamo migliorati ed è già un bel passo avanti. Se penso direttamente ai test? No, voglio solo godermi la parte restante del weekend e migliorare. Martedì non cambierà nulla perché le moto saranno le stesse".