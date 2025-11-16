GP Valencia LIVE: 1° Bezzecchi 2° R. Fernandez 3° A. Marquez
- Vuoi vedere la MotoGP™? Guarda su Sky e in streaming su NOW il Gran Premio di Valencia
Ultimo appuntamento dell'anno per la MotoGP, con i piloti ora in pista a Valencia per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). In testa c'è il poleman Bezzecchi, alle sue spalle Raul Fernandez e Alex Marquez. 4° Acosta, 5° Di Giannantonio. Ritirato Bagnaia al primo giro, contatto con Zarco che è stato penalizzato con un long lap. Out anche Morbidelli e Ogura. In Moto3 vittoria di Adrian Fernandez, in Moto2 trionfo di Guevara con Moreira campione del mondo
in evidenza
Raul Fernandez passa Alex Marquez! In questo momento è doppietta Aprilia a Valencia
Raul Fernandez sempre più vicino ad Alex, mentre Bezzecchi prova a scappare! 1:30.527 nell'ultimo passaggio, 1 secondo di vantaggio
Bezzecchi sempre con 3 decimi su Alex Marquez, è un vero braccio di ferro in questa fase tra i due. Raul però non molla...
Cade Ai Ogura, pilota ok
Bezzecchi e Alex Marquez sugli stessi tempi, meglio di loro arriva Raul Fernandez. Per il pilota Trackhouse 7 decimi da ricucire con il connazionale del team Gresini
Acosta passa Diggia e sale in 4^ posizione, Mir ha completato il suo long lap ed è rientrato in 14^, Zarco idem ed è 21°. Ritiri per Bagnaia e Morbidelli, che dopo la caduta prima del via ha provato a girare ma aveva dolore alla mano
Long lap penalty per Zarco, ha causato l'incidente con Bagnaia. Martin ha completato subito i suoi due long lap
Bezzecchi in testa, poi Alex a 4 decimi, Diggia a 1 secondo dal pilota Gresini. Quindi Raul Fernandez, Acosta, Aldeguer e Mir
Ecco il momento della caduta di Morbidelli prima dello start
BAGNAIA A TERRA! Pecco finisce nella ghiaia una stagione da incubo, vittima di un contatto nelle retrovie
Inciredible Morbidelli! Cade sullo schieramento e deve partire dal box! Bezzecchi gira in testa su Alex Marquez e Di Giannantonio
PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA AL GP DI VALENCIA DELLA MOTOGP!
Via al giro di ricognizione
La scelta delle gomme: hard all'anteriore e media al posteriore per tutti, ad eccezione di Chantra che ci prova con doppia gomma media
4' al via, sale la tensione a Valencia...
E' il momento degli inni, prima quello della Comunità Valenciana e poi quello spagnolo
10 minuti al via, i piloti dovranno percorrere 27 giri sul circuito Ricardo Tormo di Valencia
Le moto sono tutte in griglia, si parte tra meno di 20 minuti
In corso il giro di schieramento a Valencia per l'ultima gara dell'anno
Intanto, a proposito di test, Yamaha ha annunciato ufficialmente che dal 2026 passerà al motore V4. Una vera e propria rivoluzione tecnica per la casa di Iwata, di cui già abbiamo avuto un antipasto in questo finale di stagione con le wild card di Augusto Fernandez
Dopo l'ultima gara dell'anno, la MotoGP tornerà in pista a Valencia nella giornata di martedì per una giornata di test ufficiali in vista del 2026. Sky Sport li trasmetterà integralmente sul canale 208
Ricordiamo che Jorge Martin dovrà scontare un doppio long lap in questa gara per l'incidente di Motegi con Bezzecchi. Un long lap anche per Mir dopo aver steso nella Sprint di ieri il suo compagno di team Luca Marini
La Moto2 balla la samba: Diogo Moreira è il nuovo campione del mondo. Al brasiliano basta l'11° posto a Valencia con Manu Gonzalez 22° e doppiato dopo un problema alle gomme