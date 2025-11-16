Offerte Black Friday
GP Valencia
Live
Gara
Circuito GP Valencia
GP Valencia
Live
Gara
MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Valencia

Ultimo appuntamento dell'anno per la MotoGP, con i piloti ora in pista a Valencia per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). In testa c'è il poleman Bezzecchi, alle sue spalle Raul Fernandez e Alex Marquez. 4° Acosta, 5° Di Giannantonio. Ritirato Bagnaia al primo giro, contatto con Zarco che è stato penalizzato con un long lap. Out anche Morbidelli e Ogura. In Moto3 vittoria di Adrian Fernandez, in Moto2 trionfo di Guevara con Moreira campione del mondo

GP Valencia LIVE: 1° Bezzecchi 2° R. Fernandez 3° A. Marquez

16 giri alla fine

Raul Fernandez passa Alex Marquez! In questo momento è doppietta Aprilia a Valencia

17 giri alla fine

Raul Fernandez sempre più vicino ad Alex, mentre Bezzecchi prova a scappare! 1:30.527 nell'ultimo passaggio, 1 secondo di vantaggio

La situazione a 19 giri dalla fine

Il VIDEO della partenza del GP Valencia

21 giri alla fine

Bezzecchi sempre con 3 decimi su Alex Marquez, è un vero braccio di ferro in questa fase tra i due. Raul però non molla...

bandiera gialla!

Cade Ai Ogura, pilota ok

22 giri alla fine

Bezzecchi e Alex Marquez sugli stessi tempi, meglio di loro arriva Raul Fernandez. Per il pilota Trackhouse 7 decimi da ricucire con il connazionale del team Gresini

23 giri alla fine

Acosta passa Diggia e sale in 4^ posizione, Mir ha completato il suo long lap ed è rientrato in 14^, Zarco idem ed è 21°. Ritiri per Bagnaia e Morbidelli, che dopo la caduta prima del via ha provato a girare ma aveva dolore alla mano

penalità

Long lap penalty per Zarco, ha causato l'incidente con Bagnaia. Martin ha completato subito i suoi due long lap

25 giri alla fine

Bezzecchi in testa, poi Alex a 4 decimi, Diggia a 1 secondo dal pilota Gresini. Quindi Raul Fernandez, Acosta, Aldeguer e Mir

Ecco il momento della caduta di Morbidelli prima dello start

bandiera gialla!

BAGNAIA A TERRA! Pecco finisce nella ghiaia una stagione da incubo, vittima di un contatto nelle retrovie

screen

La partenza

Inciredible Morbidelli! Cade sullo schieramento e deve partire dal box! Bezzecchi gira in testa su Alex Marquez e Di Giannantonio

si parte!

PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA AL GP DI VALENCIA DELLA MOTOGP!

Via al giro di ricognizione

La scelta delle gomme: hard all'anteriore e media al posteriore per tutti, ad eccezione di Chantra che ci prova con doppia gomma media

4' al via, sale la tensione a Valencia...

E' il momento degli inni, prima quello della Comunità Valenciana e poi quello spagnolo

10 minuti al via, i piloti dovranno percorrere 27 giri sul circuito Ricardo Tormo di Valencia

Le moto sono tutte in griglia, si parte tra meno di 20 minuti

In corso il giro di schieramento a Valencia per l'ultima gara dell'anno

Moto2, rivivi la gara di Valencia col trionfo mondiale di Moreira

Yamaha dal 2026 col motore V4: è ufficiale

Intanto, a proposito di test, Yamaha ha annunciato ufficialmente che dal 2026 passerà al motore V4. Una vera e propria rivoluzione tecnica per la casa di Iwata, di cui già abbiamo avuto un antipasto in questo finale di stagione con le wild card di Augusto Fernandez

Martedì una giornata di test ufficiali in vista del 2026

Dopo l'ultima gara dell'anno, la MotoGP tornerà in pista a Valencia nella giornata di martedì per una giornata di test ufficiali in vista del 2026. Sky Sport li trasmetterà integralmente sul canale 208

penalità

Ricordiamo che Jorge Martin dovrà scontare un doppio long lap in questa gara per l'incidente di Motegi con Bezzecchi. Un long lap anche per Mir dopo aver steso nella Sprint di ieri il suo compagno di team Luca Marini

Marc Marquez aggiorna sulle sue condizioni

Bez da 1° a 6° in poche curve: "Qualcosa non ha funzionato"

Bezzecchi: 'Qualcosa non ha funzionato'

Pecco: "Errore team? Tutti sbagliano, anche io tante volte"

Bagnaia commenta l'errore del team in qualifica e il suo 14° posto nella Sprint

Gonzalez in crisi, Moreira lo passa: il momento decisivo

Diogo Moreira campione del mondo Moto2

La Moto2 balla la samba: Diogo Moreira è il nuovo campione del mondo. Al brasiliano basta l'11° posto a Valencia con Manu Gonzalez 22° e doppiato dopo un problema alle gomme

Bagnaia resta senza benzina: eliminato in Q1, parte 16°

Bagnaia frenato da un problema: cosa è successo in qualifica?

Bagnaia frenato da un problema: cosa è successo in qualifica?

Bez si assicura il 3° posto, Acosta scavalca Bagnaia: la classifica

MotoGP, la classifica dopo la Sprint: deciso anche il 3° posto

Alex Marquez vince l'ultima Sprint del 2025: gli highlights

La griglia di partenza del GP Valencia

screen

Bezzecchi firma la pole a Valencia: gli highlights

Gran finale a Valencia: alle 14 l'ultimo GP del 2025 LIVE su Sky

Ultimo appuntamento stagionale della MotoGP, con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)