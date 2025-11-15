MotoGP, gli highlights delle qualifiche a Valencia

La gioia di Bezzecchi, la disperazione di Bagnaia. Il pilota dell’Aprilia ha firmato un’altra pole, la seconda di fila, la quinta di quest’anno; Bagnaia, perseguitato dalla sfortuna, s’è dovuto fermare in Q1 per problemi tecnici. "Vi siete dimenticati di fare benzina", ha detto al rientro al box, gettando i suoi uomini nello sconforto assoluto. Musi lunghi e sguardi bassi, mentre lui correva a cambiarsi per sparire dagli sguardi indagatori dei media. La cattiva stella di Pecco non vuole abbandonarlo: è la quarta volta quest’anno che non riesce a superare la Q1, ma ancora peggio è il conto dei problemi accumulati in questo finale di stagione. Il motore fumante in Giappone (dove ha comunque vinto la corsa), la foratura in Malesia mentre lottava per il podio, il radiatore rotto ieri, la benzina oggi. Nella sprint e domenica in gara dovrà partire dalla sesta fila, dalla sedicesima casella. Brutto modo di chiudere una stagione da incubo.

Bezzecchi prosegue il magic moment, in 1^ fila anche Alex e Diggia

Al contrario, l’amico Bezzecchi sta vivendo un momento magico. Le Aprilia volano anche a Valencia, ma è lui a fare la differenza. "Ero un po’ nervoso – ha ammesso Marco, che ha rischiato di finire addosso a Fernandez -, sono andato lungo, ma con la seconda gomma è andato tutto bene e mi sono divertito molto". Bezzecchi ha messo dietro il vicecampione del mondo, Alex Marquez (osservato dal muretto da suo fratello Marc, venuto per salutare il team, ritirare il trofeo Bmw per il maggior numero di pole position, e presenziare al galà di domenica sera). Terzo Fabio Di Giannantonio che raddoppia le Ducati in prima fila, quarto Raul Fernandez con l’Aprilia Track House, quinto Acosta che sperava di partire più avanti. Ma oggi i primi cinque piloti sono raccolti in soli 96 millesimi. Difficile farsi largo.