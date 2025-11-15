Nel VIDEO i migliori momenti della Sprint Race di Valencia, vinta da Alex Marquez su Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. 5° Bezzecchi, che partito dalla pole ha perso cinque posizioni al via: il pilota Aprilia si consola con l'aritmetica del 3° posto mondiale, mentre Bagnaia (14°) viene passato in classifica anche da Acosta. Domenica gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Giornata nera per Pecco Bagnaia, rimasto a secco in Q1 (e obbligato a partire dalla sesta fila con il 16° tempo) e sceso al quinto posto della classifica mondiale, superato anche da Pedro Acosta, finito sul podio della gara breve, secondo alle spalle di un ottimo Alex Marquez (52esima vittoria Ducati nella Sprint). L’ultimo weekend della stagione avrebbe dovuto portare un minimo di serenità, dopo una stagione logorante, rischia invece di acuire il malessere: 14° in corsa e un clima forse da recuperare nel box, colpevole di non avergli rabboccato a sufficienza il serbatoio della benzina quando è rientrato in pista con la gomma nuova, sabato mattina, nel primo turno di qualifica. Facce scure, sguardi bassi e umore cupo che l’epilogo della giornata non ha certo migliorato.

Bezzecchi sciupa la pole, ma chiude i conti per il 3° posto mondiale

Non pochi rammarichi, per altri motivi, se li porta dietro anche Marco Bezzecchi che ha sciupato la pole position perdendo cinque posizioni al via, in sole due curve. Dura poi rimontare, su una pista ostica per i sorpassi. Il pilota dell’Aprilia, finito alle spalle di Quartararo, ha faticato a passarlo e a quel punto il podio era sfumato, staccato di un secondo da Di Giannantonio che nel finale ha centrato il terzo posto ai danni di Raul Fernandez; all’Aprilia, alla fine di un sabato che prometteva di più, resta la soddisfazione del terzo posto nel mondiale piloti di Bezzecchi, nuovo record per la casa di Noale. Per la cronaca, Jorge Martin, rientrato dalla convalescenza, ha chiuso all’ultimo posto, con qualche patema per un fuori pista.